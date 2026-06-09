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Dosarele medicale a sute de mii de pacienți au ajuns pe un site de vânzări. Cum a fost posibilă scurgerea de date

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O scurgere masivă de date sensibile a fost semnalată în Japonia, după ce informații despre pacienți și angajați din două spitale din Hokkaido au ajuns în posesia unor terți, ca urmare a unei gestionări defectuoase a echipamentelor de stocare.

Date sensibile ale pacienților au ajuns în spațiul public. FOTO Shutterstock
Date sensibile ale pacienților au ajuns în spațiul public. FOTO Shutterstock

Breșa de securitate a fost cauzată de faptul că mai multe hard-diskuri utilizate pentru stocarea datelor medicale nu au fost distruse corespunzător, a transmis marţi, 9 iunie, agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, incidentele vizează până la 510.000 de persoane.

Descoperire întâmplătoare pe o platformă online

Cazul a ieșit la iveală în cursul acestei luni, când un cumpărător care achiziționase un hard-disk de pe un site de licitații online a alertat autoritățile, constatând că dispozitivul conținea date aparținând Centrului Medical Hokkaido.

În urma sesizării, unitatea medicală a recuperat mai multe dispozitive similare și a declanșat o investigație internă.

Ancheta a arătat că cel puțin 31 de hard-diskuri proveneau de la Centrul Medical Hokkaido, iar alte două de la Centrul de Oncologie Hokkaido. Acestea conțineau date personale, inclusiv dosare medicale electronice.

Autoritățile au confirmat că informațiile vizau aproximativ 187.000 de pacienți și angajați, incluzând nume, adrese și diagnostice. În același timp, există estimări că numărul total al persoanelor expuse ar putea ajunge la 510.000.

Firma de deșeuri nu a respectat prevedeile contractului

Cele două spitale externalizaseră anterior serviciile de distrugere a dispozitivelor de stocare către o companie locală din orașul Ishikari. Aceasta avea obligația de a elimina în siguranță hard-diskurile uzate.

Investigația a arătat însă că procedura nu a fost respectată, iar dispozitivele au ajuns ulterior pe piața de produse second-hand.

Organizația Națională a Spitalelor din Japonia, instituția care administrează cele două unități medicale, a sesizat poliția și a depus o plângere penală împotriva companiei implicate.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili responsabilitățile și a pentru a evalua impactul complet al scurgerii de date, într-un caz care ridică semne de întrebare serioase privind securitatea informațiilor medicale sensibile.

Amintim că, în 2021, o bază de date online masivă, conținând informațiile personale a până la un miliard de cetățeni chinezi, a rămas nesecurizată și accesibilă public pentru mai mult de un an, iar în aprilie 2026, o altă breșă uriașă în securitatea cibernetică a Chinei a scos la iveală vulnerabilitatea supercomputerului din Tianjin.

Recent, un caz similar a fost raportat și în România. Primăria Sectorului 5 a fost acuzată că a comis o eroare de securitate „extrem de gravă”, după ce platforma online a Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL) a permis accesarea unor date personale ale cetățenilor fără verificarea identității utilizatorului.


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