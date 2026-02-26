Video Experiența unui bărbat care a plătit 11.000 de euro pentru un zbor la clasa întâi: caviar, pijamale de lux și cotlete de miel

Un influencer canadian, stabilit în Dubai, a cheltuit 11.000 de euro pentru un bilet la clasa întâi pe Singapore Airlines A380, pentru un zbor de șase ore. El a împărtășit experiența sa pe YouTube, unde videoclipul a strâns peste 80.000 de vizualizări.

Potrivit creatorului de conținut, zborul oferă „intimitate totală”, cu uși glisante, un pat de lux, un fotoliu de piele separat și spații ample de depozitare. La sosirea la bord, Antoine a primit un kit de călătorie cu produse de îngrijire și frumusețe, pijamale de la brandul francez Lalique și o pereche de căști Bang & Olufsen, evaluate la aproximativ 450 de euro.

Meniul, creat de cinci bucătari renumiți, includea caviar, somon afumat, scoici, cotlete de miel crocante și o selecție extinsă de șampanie, servită în pahare de cristal.

Echipajul a oferit explicații detaliate pentru fiecare fel de mâncare, iar Antoine a descris experiența culinară ca fiind „ca la un restaurant de lux”.

În timpul zborului, pasagerul a avut acces la o baie spațioasă, unde s-a putut schimba în pijamalele și papucii de lux furnizați de companie, iar camera fost pregătită pentru odihnă, creând senzația unui „hotel privat la 9.000 de metri”.

„În opinia mea, acesta a fost probabil cel mai bun zbor din viața mea. Deși prețul este ridicat, serviciul și calitatea Singapore Airlines se ridică la nivelul așteptărilor”, a scris Antoine în subtitrarea videoclipului său.

Comentariile altor pasageri au fost împărțite: unii au apreciat experiența și au recomandat zborul pentru curse lungi, alții au considerat prețul exagerat.

„O experiență cu adevărat minunată. Am făcut Londra–Sydney acum 3 ani cu soția de Ziua Îndrăgostiților. Foarte romantic. Plecăm să repetăm experiența la sfârșitul lui februarie”, a spus un internaut.

„Wow, aș alege cea mai lungă rută directă posibilă ca să stau cât mai mult în acel avion. Eu mănânc doar o dată sau de două ori pe zi și nu beau alcool, dar tot ar merita.”, a spus altcineva.

„90% din acele lucruri nici măcar nu le-aș folosi!”, a comentat alt internaut.

Antoine a cheltuit în total 11.000 de euro pentru experiența considerată de el „un adevărat tron la clasa întâi în cer”.