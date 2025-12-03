Emiratele Arabe Unite au construit rapid un ecosistem spațial complet, cu ajutorul companiei Orbitworks - primul producător comercial de sateliți din Orientul Mijlociu. EAU consideră România un partener de încredere, cu atât mai mult cu cât este stat membru al ESA și are companii precum care dezvoltă tehnologii pentru nanosateliți și sateliți. Într-un interviu acordat „Adevărul”, Dr. Hamdullah Mohib, Acting CEO Orbitworks, a explicat angajamentul EAU de a promova cercetarea științifică, inovarea și cooperarea internațională în domeniul tehnologiilor spațiale, transformând spațiul într-un domeniu de colaborare, în care descoperirile sunt împărtășite în beneficiul întregii umanități.

Adevărul: Orbitworks a devenit una dintre cele mai noi companii spațiale din Emiratele Arabe Unite. Ce reprezintă lansarea acestei noi facilități pentru Emiratele Arabe Unite și pentru industria spatiala în general?

Dr. Mohib: Această facilitate reprezintă o schimbare fundamentală în modul în care Emiratele Arabe Unite și Orientul Mijlociu participă la economia spațială globală. Timp de decenii, această regiune a consumat tehnologie spațială. Astăzi, din Abu Dhabi, o producem la scară industrială și o exportăm la nivel global.

Ceea ce diferențiază Orbitworks este viteza combinată cu suveranitatea. Comprimăm termenele care durează în mod tradițional 5-10 ani la 12-18 luni, livrând în același timp sateliți care rămân sub control național. Suprafata industrială de 50.000 de metri pătrați din KEZAD este un facilitator de ecosistem care permite guvernelor și organizațiilor din întreaga lume să acceseze capacitatea sateliților fără programe de zeci de ani sau bugete de miliarde de dolari. Pentru Emiratele Arabe Unite, aceasta înseamnă construirea națiunii prin intermediul tehnologiei. Creăm locuri de muncă pentru personal cu înaltă calificare, formăm ingineri emiratezi și dezvoltăm capacitatea industrială care va defini rolul regiunii în domeniul spațial pentru generațiile viitoare. Primul nostru satelit va fi lansat în 2026, primul nostru client a semnat deja contractul și suntem în discuții cu parteneri de pe patru continente.

Ați spus că Orbitworks combină viteza unei companii start-up cu resursele Emiratelor Arabe Unite. Cum se traduce acest lucru în practică pentru partenerii internaționali, inclusiv cei europeni?

Viteza este un principiu operațional încorporat în fiecare decizie pe care o luăm. Programele tradiționale de sateliți se mișcă lent, deoarece sunt concepute în primul rând pentru reducerea riscurilor. Noi suntem concepuți pentru iterații rapide. Îi împuternicim pe inginerii noștri, eliminăm blocajele birocratice și colaborăm cu instituții care apreciază viteza la fel de mult ca precizia.

Dar, spre deosebire de majoritatea startup-urilor, noi avem ceva rar: capital strategic de la instituții importante din Emiratele Arabe Unite, care consideră acest lucru ca fiind o infrastructură generațională.

Pentru partenerii europeni – în special din Europa Centrală și de Est – acest lucru creează o oportunitate reală. Obțineți acces la cicluri de dezvoltare rapide, prețuri competitive și capacitatea de a scala constelații fără fricțiunile instituționale care încetinesc achizițiile guvernamentale. Obțineți agilitatea unui startup susținută de resurse la scară suverană.

România, de exemplu, are talente impresionante în domeniul ingineriei și un ecosistem spațial în creștere prin ROSA și companii precum RISE. Partenerii români ar putea contribui la dezvoltarea sarcinii utile, a aplicațiilor software sau a fabricării de componente în cadrul lanțului nostru de aprovizionare, în timp ce noi oferim platforma pentru implementarea rapidă și accesul la piața globală.

Primul dumneavoastră program important, Altair Constellation, a stârnit interesul internațional. Ce îl diferențiază de alte sisteme de sateliți existente pe piață?

Altair a fost proiectat pentru a elimina falsa alegere între capacitate și accesibilitate. Majoritatea guvernelor sunt obligate să aleagă: să cumpere sisteme vechi scumpe, cu performanțe ridicate, sau să cumpere sisteme ieftine, cu capacități limitate. Noi am respins acest compromis.

Fiecare satelit Altair transportă mai mulți senzori decât orice altă platformă comparabilă de sateliți mici: senzori optici, hiper-spectrali, infraroșu cu undă scurtă, termici și de monitorizare RF, toți cu procesare AI la bord pentru informații în timp real. Această arhitectură multi-senzor oferă informații mai bogate per trecere de satelit decât sistemele care costă de câteva ori mai mult decât prețul nostru.

Avantajul vitezei este la fel de important. Programele tradiționale de observare a Pământului impun clienților să construiască segmente terestre întregi și infrastructură operațională înainte de a primi o singură imagine. Altair oferă acces la cheie, astfel încât guvernele să poată avea capacități suverane de sateliți operaționale în câteva luni, nu în ani.

De aceea, primul nostru client confirmat este de fapt un guvern din Europa de Vest. Este o confirmare a faptului că Emiratele Arabe Unite pot concura la cele mai înalte niveluri tehnice, oferind în același timp o propunere de valoare fundamental mai bună.

Emiratele Arabe Unite au construit rapid un ecosistem spațial complet, de la misiuni pe Marte până la observarea Pământului. Cum se integrează Orbitworks în această viziune națională?

Programul spațial al EAU vizează dezvoltarea unei capacități durabile. Agenția Spațială a EAU, Centrul Spațial Mohammed bin Rashid și Centrul Național de Știință și Tehnologie Spațială au petrecut ani de zile punând bazele, iar totul, de la misiunea pe Marte până la KhalifaSat, a demonstrat ce este posibil.

Orbitworks reprezintă următoarea etapă de evoluție: transformarea ambiției în capacitate industrială. Suntem coloana vertebrală a producției care permite EAU să proiecteze, să producă și să exporte sateliți la scară largă.

Dar nu operăm în izolare. Emiratele Arabe Unite au creat un mediu în care entitățile publice și private colaborează în mod natural, în care inovarea este încurajată, mai degrabă decât constrânsă de birocrație, și în care companiile au puterea de a se mișca cu viteza comercială. Beneficiem de acest ecosistem și contribuim la el prin crearea de locuri de muncă, transferul de cunoștințe și atragerea de parteneri internaționali care doresc să opereze din această regiune.

Obiectivul este simplu: poziționarea EAU ca centru pentru producția de sateliți și servicii spațiale bazate pe inteligență artificială, care să servească atât priorităților naționale, cât și piețelor globale.

România are un patrimoniu spațial distins și un sector de inginerie în creștere. Unde vedeți potențialul de colaborare între Orbitworks și instituțiile sau companiile românești?

Povestea spațială a României nu primește atenția pe care o merită. Ați fost a 11-a națiune care a trimis un cosmonaut în spațiu, sunteți stat membru al ESA și aveți companii precum RISE (Romanian InSpace Engineering) care dezvoltă tehnologii pentru nanosateliți și sateliți CORVUS SIGINT. Inginerii români contribuie la misiuni precum Mars Sample Return și misiunea de apărare planetară HERA a ESA. Este vorba de o capacitate serioasă.

Există mai multe domenii naturale de colaborare. În primul rând, companiile românești s-ar putea integra în lanțul nostru de aprovizionare pentru fabricarea de componente, dezvoltarea de senzori, proiectarea sarcinilor utile sau infrastructura stațiilor de sol. Talentul ingineresc există; ceea ce lipsește adesea este accesul la platforme de implementare rapidă și la clienți globali. Orbitworks poate oferi ambele.

În al doilea rând, aplicații software și de date: România are o capacitate IT puternică, iar aplicațiile din aval ale datelor satelitare, de la agricultură la monitorizarea infrastructurii, reprezintă oportunități de piață enorme. Dezvoltatorii români ar putea crea aplicații pe baza fluxurilor de date Altair, care să răspundă atât nevoilor României, cât și piețelor de export.

În al treilea rând, dezvoltarea de misiuni comune. Instituțiile românești ar putea co-proiecta misiuni specializate, valorificând viteza de producție a Orbitworks și expertiza tehnică a României. Fie că este vorba de monitorizarea mediului, agricultura de precizie sau supravegherea maritimă, există potențial pentru parteneriate reciproc avantajoase.

Salutam colaborările de cercetare cu universitățile românești și inițiativele de co-dezvoltare cu companiile românești. Emiratele Arabe Unite construiesc un ecosistem spațial internațional deschis. România are toate motivele să facă parte din acesta.

Multe țări încearcă să dezvolte capacități proprii de producție în domeniul spațial. Ce lecții ne oferă modelul Orbitworks?

Trei lecții ies în evidență. În primul rând, claritatea strategică încă din prima zi. Știam că construim o capacitate industrială, nu un proiect demonstrativ. Această claritate a modelat fiecare decizie: angajarea personalului, proiectarea facilităților, selectarea partenerilor, alegerile tehnologice. Țările care au succes sunt cele cu un scop clar.

În al doilea rând, viteza ca cultură, nu ca aspirație, așa că am proiectat organizația pentru a face acest lucru posibil. Am împuternicit inginerii, am eliminat nivelurile inutile de aprobare și am colaborat cu instituții care împărtășesc sentimentul nostru de urgență. Viteza este realizabilă dacă este încorporată în ADN-ul organizațional.

În al treilea rând, ecosistemele sunt mai importante decât facilitățile. Emiratele Arabe Unite nu au construit Orbitworks în izolare, ci am creat un mediu în care talentele doresc să lucreze, în care capitalul este disponibil, în care guvernul și sectorul privat colaborează în mod natural. Fabricile de sateliți fără ecosisteme de sprijin rareori au succes.

Țările care iau în serios capacitatea spațială ar trebui să gândească holistic: rezerve de talente, cadre de reglementare, parteneriate internaționale, acces la capital. Construiți ecosistemul, iar capacitatea va urma.

Privind în viitor, unde vedeți Orbitworks în următorii doi-trei ani?

Obiectivul nostru imediat este să executăm fără cusur: să livrăm constelația Altair la timp și să ne extindem baza de clienți pe piețele suverane și comerciale. Dar, în același timp, ne extindem echipa de ingineri, dezvoltăm sarcini utile de nouă generație și sporim sofisticarea sateliților.

În trei ani, mă aștept ca Orbitworks să fie recunoscută la nivel global ca lider în producția agilă de sateliți, un loc unde guvernele și instituțiile vin nu doar pentru a cumpăra sateliți, ci și pentru a co-proiecta sisteme viitoare. Vrem ca clienții să ne considere un partener strategic, nu doar un furnizor.

Pe termen lung, ambiția este clară: să contribuim la modelarea capacității spațiale de nouă generație din Emiratele Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite vor construi tehnologiile care vor defini sistemele spațiale pentru următorul deceniu. Orbitworks va juca un rol central în această transformare.

Este vorba despre construirea a ceva care să depășească orice misiune sau program individual. Construim infrastructura pentru următoarele decenii ale regiunii în domeniul spațial.

8. Ce face din Emiratele Arabe Unite o locație atractivă pentru industria spațială și cum se compară Abu Dhabi cu alte centre spațiale globale?

Emiratele Arabe Unite oferă o combinație de avantaje greu de replicat în altă parte. Începem cu geografia: suntem situați la intersecția dintre Europa, Asia și Africa, trei continente care reprezintă majoritatea piețelor spațiale emergente. Această proximitate contează atunci când deserviți clienți din diverse regiuni.

Apoi, este infrastructura. Abu Dhabi dispune de logistică, conectivitate și zone industriale de clasă mondială, precum KEZAD, special construite pentru producția avansată. Cadrul de reglementare este conceput pentru a facilita afacerile, nu pentru a le obstrucționa. Capitalul de investiții este disponibil, răbdător și orientat strategic, mai degrabă decât pur financiar.

Dar adevăratul factor diferențiator este viteza de luare a deciziilor. În centrele spațiale tradiționale, birocrația se mișcă adesea mai lent decât tehnologia. Aici, când identificăm o oportunitate sau necesitatea de a ne reorienta, putem acționa decisiv. Acest lucru este de neprețuit într-o industrie în care întârzierile de șase luni pot însemna pierderea avantajului competitiv.

În comparație cu centrele consacrate, precum California sau Toulouse, oferim capacități tehnice comparabile, cu o execuție mai rapidă și un acces mai bun la piețele în creștere. În comparație cu centrele emergente din Asia, oferim stabilitate reglementară, conectivitate internațională și o forță de muncă multilingvă care face legătura între culturi în mod natural.

EAU creează un ecosistem complementar care deservește piețele și clienții care au fost neglijați de furnizorii tradiționali. Aceasta este oportunitatea.

Sustenabilitatea spațiului a devenit o preocupare globală critică. Cum abordează Orbitworks operațiunile responsabile cu sateliții și deșeurile orbitale?

Sustenabilitatea spațială este fundamentală pentru tot ceea ce construim. Spre deosebire de operatorii tradiționali care au creat probleme legate de deșeuri înainte de apariția reglementărilor, noi nu avem nicio scuză.

Fiecare satelit Altair include capacitatea de ieșire din orbită la sfârșitul ciclului de viață. Când un satelit își încheie misiunea, acesta nu devine deșeu spațial, deoarece este proiectat să iasă din orbită în siguranță și să ardă în atmosferă. Integrăm evitarea coliziunilor în procedurile noastre operaționale, coordonăm cu sistemele de gestionare a traficului spațial și respectăm cele mai bune practici internaționale pentru gestionarea sloturilor orbitale.

EAU a fost un lider în guvernanța spațială, ca semnatar fondator al Acordurilor Artemis, participant activ la COPUOS al ONU și contribuitor la liniile directoare de sustenabilitate pe termen lung. Orbitworks operează în acest cadru și beneficiază de acesta. Clienții noștri cer din ce în ce mai mult dovezi ale operațiunilor responsabile, iar noi considerăm acest lucru un avantaj competitiv, nu o constrângere.

Sustenabilitatea înseamnă, de asemenea, proiectarea de sateliți care să răspundă în mod eficient nevoilor Pământului. Arhitectura multisenzorială a Altair înseamnă că un număr mai mic de sateliți oferă o capacitate mai mare, ceea ce este esențial pentru reducerea numărului de obiecte aflate pe orbită și pentru creșterea capacității de colectare a informațiilor. Aceasta este eficiența resurselor aplicată în spațiu.

Companiile și țările care construiesc astăzi infrastructuri spațiale sustenabile vor fi cele cărora li se vor încredința misiunile cele mai sensibile de mâine. Ne poziționăm Orbitworks în această categorie.

Atât România, cât și Emiratele Arabe Unite sunt semnatare ale Acordurilor Artemis. Cum considerați că acest cadru facilitează cooperarea internațională în domeniul spațial?

Acordurile Artemis reprezintă un cadru crucial și practic pentru cooperarea internațională și angajamente concrete. Faptul că atât România, cât și Emiratele Arabe Unite au semnat acordurile demonstrează valori comune în ceea ce privește transparența, interoperabilitatea și explorarea pașnică.

Ceea ce face acordurile valoroase este faptul că ele creează un teren comun pentru țări aflate în stadii diferite de dezvoltare spațială. România aduce zeci de ani de experiență în domeniul zborurilor spațiale și integrarea în ESA, iar Emiratele Arabe Unite aduc o scalare industrială rapidă și conectivitate regională. Ambele părți pot colabora în mod eficient, deoarece am convenit asupra principiilor de funcționare a acestei colaborări.

Pentru Orbitworks în mod specific, acest lucru este important, deoarece clienții noștri operează din ce în ce mai mult peste granițe. O constelație de sateliți care deservește piețele din Europa și Orientul Mijlociu are nevoie de sisteme terestre interoperabile, formate de date compatibile și abordări de reglementare aliniate. Acordurile facilitează acest lucru.

Privind în viitor, economia lunară și infrastructura cis-lunară vor necesita o cooperare fără precedent. Acordurile stabilesc norme înainte ca conflictele să apară, reguli de circulație, dacă vreți, înainte ca drumul să devină aglomerat. Țări precum România și Emiratele Arabe Unite, care își dezvoltă capacitățile în prezent, vor contribui la conturarea acestor norme, în loc să le accepte pur și simplu.

Aici cooperarea spațială devine interesantă: nu este vorba doar de explorarea împreună, ci de construirea unei infrastructuri comune care să aducă beneficii tuturor participanților. Expertiza tehnică a României și capacitatea de producție a Emiratelor Arabe Unite ar putea fi piese complementare ale acestui puzzle viitor.

Orbitworks este primul producător comercial de sateliți din Orientul Mijlociu, cu sediul în KEZAD, Abu Dhabi. Înființată în 2024 ca o asociere între Marlan Space (EAU/IHC) și Loft Orbital (San Francisco), Orbitworks operează o intreprindere de 50.000 de metri pătrați, cu o capacitate de producție de 50 de sateliți pe an.

English version of the Adevarul Interview with Dr. Hamdullah Mohib,

Orbitworks has become one of the UAE's most closely watched new space companies. What does the launch of this new facility represent for the UAE and the wider industry?

Dr. Mohib: This facility represents a fundamental shift in how the UAE and the Middle East participates in the global space economy. For decades, this region consumed space technology. Today, from Abu Dhabi, we're manufacturing it at industrial scale and exporting it globally.

What makes Orbitworks different is speed combined with sovereignty. We compress timelines that traditionally take 5-10 years into 12-18 months, while delivering satellites that remain under national control. Our 50,000 square foot facility in KEZAD is an ecosystem enabler that allows governments and organizations worldwide to access satellite capability without decade-long programs or billion-dollar budgets.

For the UAE, this is nation-building through technology. We're creating high-skilled jobs, training Emirati engineers, and establishing industrial capacity that will define the region's role in space for generations. Our first satellite launches in 2026, our first customer is already signed, and we're in discussions with partners across four continents.

You've said that Orbitworks blends the speed of a startup with the resources of the UAE. What does that look like in practice for international partners, including European ones?

Speed is an operational principle embedded in every decision we make. Traditional satellite programs move slowly because they're designed for risk mitigation above all else. We're designed for rapid iteration. We empower our engineers, eliminate bureaucratic bottlenecks, and partner with institutions that value velocity as much as precision.

But unlike most startups, we have something rare: patient, strategic capital from major UAE institutions that view this as generational infrastructure.

For European partners - particularly in Central and Eastern Europe - this creates genuine opportunity. You gain access to rapid development cycles, competitive pricing, and the ability to scale constellations without the institutional friction that slows government procurement. You get startup agility backed by sovereign-scale resources.

Romania, for example, has impressive engineering talent and a growing space ecosystem through ROSA and companies like RISE. Romanian partners could contribute to payload development, software applications, or component manufacturing within our supply chain, while we provide the platform for rapid deployment and global market access.

Your first major program, the Altair Constellation, has generated international interest. What sets it apart from other satellite systems on the market?

Altair was engineered to eliminate the false choice between capability and affordability. Most governments are forced to choose: buy expensive legacy systems with high performance, or buy cheap systems with limited capability. We rejected that tradeoff.

Each Altair satellite carries more sensors than any comparable small satellite platform: optical, hyperspectral, shortwave infrared, thermal, and RF monitoring, all with onboard AI processing for real-time intelligence. This multi-sensor architecture delivers richer insights per satellite pass than systems costing multiples of our price.

The speed advantage is equally important. Traditional Earth observation programs require customers to build entire ground segments and operational infrastructure before they receive a single image. Altair provides turnkey access so governments can have sovereign satellite capability operational in months, not years.

That's why our first confirmed customer is actually Western European government. It's validation that the UAE can compete at the highest technical levels while offering a fundamentally better value proposition.

The UAE has rapidly built a complete space ecosystem, from Mars missions to Earth observation. How does Orbitworks integrate into this national vision?

The UAE's space program is about building enduring capability. The UAE Space Agency, Mohammed bin Rashid Space Centre, and National Space Science & Technology Center spent years establishing foundations, and everything from the Mars Mission to KhalifaSat demonstrated what was possible.

Orbitworks is the next evolution: turning ambition into industrial capacity. We're the manufacturing backbone that allows the UAE to design, produce, and export satellites at scale.

But we're not operating in isolation. The UAE has created an environment where public and private entities collaborate naturally, where innovation is encouraged rather than constrained by bureaucracy, and where companies are empowered to move at commercial speed. We benefit from that ecosystem, and we contribute back to it by creating jobs, transferring knowledge, and attracting international partners who want to operate from this region.

The goal is simple: position the UAE as a hub for satellite manufacturing and AI-enabled space services that serves both national priorities and global markets.

Romania has a distinguished space heritage and growing engineering sector. Where do you see potential for collaboration between Orbitworks and Romanian institutions or companies?

Romania's space story doesn't get the attention it deserves. You were the 11th nation to send a cosmonaut to space, you're an ESA member state, and you have companies like RISE (Romanian InSpace Engineering) developing nanosatellite technologies and CORVUS SIGINT satellites. Romanian engineers are contributing to missions like Mars Sample Return and ESA's HERA planetary defense mission. That's serious capability.

There are several natural collaboration areas. First, Romanian companies could integrate into our supply chain for component manufacturing, sensor development, payload design, or ground station infrastructure. The engineering talent exists; what's often missing is access to rapid deployment platforms and global customers. Orbitworks can provide both.

Second, software and data applications: Romania has strong IT capability, and the downstream applications of satellite data, from agriculture to infrastructure monitoring, represent massive market opportunities. Romanian developers could build applications on top of Altair's data streams, serving both Romanian needs and export markets.

Third, joint mission development. Romanian institutions could co-design specialized missions leveraging Orbitworks' manufacturing speed and Romania's technical expertise. Whether it's environmental monitoring, precision agriculture, or maritime surveillance, there's potential for win-win partnerships.

We would welcome research collaborations with Romanian universities and co-development initiatives with Romanian companies. The UAE is building an open, international space ecosystem. Romania has every reason to be part of it.

Many countries are trying to build indigenous space manufacturing capability. What lessons does the Orbitworks model offer?

Three lessons stand out. First, strategic clarity from day one. We knew we were building industrial capability, not a demonstration project. That clarity shaped every decision: hiring, facility design, partnership selection, technology choices. Countries that succeed are those with clear purpose.

Second, speed as culture, not aspiration so we designed the organization to make it possible. We empowered engineers, removed unnecessary approval layers, and partnered with institutions that share our sense of urgency. Speed is achievable if it's embedded in organizational DNA.

Third, ecosystems matter more than facilities. The UAE didn't build Orbitworks in isolation, we created an environment where talent wants to work, where capital is available, where government and private sector collaborate naturally. Satellite factories without supporting ecosystems rarely succeed.

Countries serious about space capability should think holistically: talent pipelines, regulatory frameworks, international partnerships, access to capital. Build the ecosystem, and the capability follows.

Looking ahead, where do you see Orbitworks in the next two to three years?

Our immediate focus is executing flawlessly: delivering the Altair Constellation on schedule and expanding our customer base across sovereign and commercial markets. But we're simultaneously scaling our engineering team, developing next-generation payloads, and increasing satellite sophistication.

Within three years, I expect Orbitworks to be recognized globally as a leader in agile satellite manufacturing, a place where governments and institutions come not just to buy satellites, but to co-design future systems. We want customers to view us as a strategic partner, not just a vendor.

Longer term, the ambition is straightforward: help shape the next generation of space capability from the UAE. The UAE will build the technologies that define space systems for the next decade. Orbitworks will be central to that transformation.

This is about building something that outlasts any single mission or program. We're building infrastructure for the region's next decades in space.

What makes the UAE an attractive location for space manufacturing, and how does Abu Dhabi compare to other global space hubs?

The UAE offers a combination of advantages that's difficult to replicate elsewhere. Start with geography: we're positioned at the crossroads of Europe, Asia, and Africa, which are three continents representing the majority of emerging space markets. That proximity matters when you're serving customers across diverse regions.

Then there's infrastructure. Abu Dhabi has world-class logistics, connectivity, and industrial zones like KEZAD that are purpose-built for advanced manufacturing. The regulatory environment is designed to facilitate business, not obstruct it. Investment capital is available, patient, and strategically oriented rather than purely financial.

But the real differentiator is speed of decision-making. In traditional space hubs, bureaucracy often moves slower than technology. Here, when we identify an opportunity or need to pivot, we can move decisively. That's invaluable in an industry where six-month delays can mean losing competitive advantage.

Compared to established hubs like California or Toulouse, we offer comparable technical capability with faster execution and better access to growth markets. Compared to emerging hubs in Asia, we provide regulatory stability, international connectivity, and a multilingual workforce that bridges cultures naturally.

The UAE is creating a complementary ecosystem that serves markets and customers who've been underserved by traditional providers. That's the opportunity.

Space sustainability has become a critical global concern. How is Orbitworks addressing responsible satellite operations and orbital debris?

Space sustainability is foundational to everything we're building. Unlike legacy operators who created debris problems before regulations existed, we have no excuse.

Every Altair satellite includes end-of-life deorbit capability. When a satellite completes its mission, it doesn't become space junk because it's designed to safely deorbit and burn up in the atmosphere. We're building collision avoidance into our operational procedures, coordinating with space traffic management systems, and adhering to international best practices for orbital slot management.

The UAE has been a leader in space governance, as founding signatory of the Artemis Accords, an active participant in UN COPUOS, and a contributor to long-term sustainability guidelines. Orbitworks operates within that framework and benefits from it. Our customers increasingly demand proof of responsible operations, and we view that as competitive advantage, not constraint.

Sustainability also means designing satellites that serve Earth's needs efficiently. Altair's multi-sensor architecture means fewer satellites deliver more capability, which is key to reducing the number of objects in orbit while increasing intelligence gathering. That's resource efficiency applied to space.

The companies and countries that build sustainable space infrastructure today will be the ones trusted with tomorrow's most sensitive missions. We're positioning Orbitworks to be in that category.

Both Romania and the UAE are signatories to the Artemis Accords. How do you see this framework facilitating international space cooperation?

The Artemis Accords represent a crucial and practical framework for international cooperation and concrete commitments. Both Romania and the UAE signing the accords demonstrates shared values around transparency, interoperability, and peaceful exploration.

What makes the Accords valuable is that they create common ground for countries at different stages of space development. Romania brings decades of spaceflight heritage and ESA integration; the UAE brings rapid industrial scaling and regional connectivity. Both can collaborate effectively because we've agreed on principles for how that collaboration should work.

For Orbitworks specifically, this matters because our customers increasingly operate across borders. A satellite constellation serving European and Middle Eastern markets needs interoperable ground systems, compatible data formats, and aligned regulatory approaches. The Accords facilitate that.

Looking forward, the lunar economy and cislunar infrastructure will require unprecedented cooperation. The Accords establish norms before conflicts arise, rules of the road if you will before the road gets crowded. Countries like Romania and the UAE, which are building capability now, will help shape those norms rather than simply accepting them.

This is where space cooperation gets interesting: it's not just about exploring together, it's about building shared infrastructure that benefits all participants. Romania's technical expertise and the UAE's manufacturing capacity could be complementary pieces of that future puzzle.