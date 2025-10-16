O companie din Emiratele Arabe, interesată să investească în Portul Constanța

O companie din Emiratele Arabe Unite (EAU) a vizitat Portul Constanța joi, 16 octombrie, manifestându-și interesul de a investi în zonă.

Este vorba despre compania Abu Dhabi Ports Group, iar vizita vine după călătoria ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, în Emirate, de luna trecută, potrivit unui comunicat transmis de Portul Constanța.

Au avut loc discuții la sediul CN Administrația Porturilor Maritime SA, unde directorul general, Mihai Teodorescu, a prezentat cele mai recente investiții, precum și planurile de dezvoltare ale portului Constanța.

Reprezentanții Abu Dhabi Ports Group, însoțiți de directorul regional al companiei, Abdulaziz Zayed AlShamsi, și-au manifestat interesul pentru derularea unor investiții în Portul Constanța, cu accent pe dezvoltarea unor proiecte în zona molurilor 3 și 4.

„A fost conturat un posibil parteneriat pentru creșterea traficului de mărfuri.

După discuții, delegația, însoțită de reprezentanții CN APM SA, a vizitat pe teren zone cu potențial de investiții din portul Constanța.

Vizita se înscrie în măsurile stabilite de România și Emiratele Arabe Unite pentru dezvoltarea colaborării în domeniul transportului și infrastructurii maritime dintre cele două țări”, se mai arată în comunicat.