Părinții fetiței de doi ani, care a murit la dentist după o anestezie, au ajuns la audieri la Poliția Capitalei

Părinții fetiței de doi ani, care a murit săptămâna trecută după ce ar fi primit o doză prea mare de anestezic, vor fi audiați joi, 20 noiembrie, la Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei.

Cazul a fost preluat de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.

Potrivit primelor informații, copila ar fi primit o doză prea mare de anestezic, iar medicii nu au mai reușit să o salveze. În jurul orei 17.30, fetița, adusă la stomatolog pentru o problemă medicală minoră, a început să dea semne că se simte rău după administrarea anesteziei.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator”, potrivit unui comunicat al Poliției.

Personalul medical a încercat să o resusciteze timp de aproximativ 40 de minute. Micuța a intrat de trei ori în stop cardiorespirator — de două ori a dat semne că răspunde manevrelor, însă în final, organismul ei a cedat.

Medicul care a efectuat intervenția lucrează și la Spitalul de Urgență Floreasca.

Clinica la care s-a produs tragedia ar fi Crystal Dental Clinic, de pe strada Olteni, din sectorul 3, potrivit imaginilor difuzate de televiziuni. Sediul clinicii care aparține medicului Sorina Blaj a fost sigilat de anchetatori și este păzit de polițiști.