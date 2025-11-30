Programul evenimentelor din Capitală. Peste 2.900 de militari participă la parada de Ziua Națională a României, de la Arcul de Triumf

Parada militară de 1 Decembrie va avea loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf și va reuni peste 2.900 de militari, peste 200 de mijloace tehnice și 45 de aeronave.

Luni, 1 decembrie 2025, Bucureștiul devine centrul manifestărilor oficiale, cu o paradă militară impresionantă la Arcul de Triumf.

Peste 2.900 de militari, 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave vor participa la ceremonia care începe la ora 11:00.

Parada militară – Programul complet

08:00 – 10:00: Pregătiri finale la Arcul de Triumf, sosirea trupelor și a tehnicii militare.

11:00: Începerea oficială a ceremoniei. Sosirea președintelui, intonarea Imnului Național și cele 21 de salve de tun.

11:10 – 12:30: Defilarea detașamentelor. Vor participa militari din Armata României, Poliție, Jandarmerie, Serviciul Român de Informații, precum și 240 de militari străini din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA și din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Tehnica militară prezentată include transportoare blindate Piranha V, tancuri Leclerc franceze, tunuri CAESAR, sisteme de rachete HIMARS și Patriot, precum și drone de luptă Bayraktar TB2. În funcție de condițiile meteorologice, vor survola zona avioane F-16 și elicoptere militare.

11:30 – 14:30: După finalizarea paradei, în zona Arcului de Triumf rămâne deschisă o expoziție de tehnică militară, unde publicul poate observa de aproape echipamentele și vehiculele folosite de forțele armate.

Retragerea cu torțe

19:00 – 22:00: Evenimentele din capitală se încheie cu retragerea cu torțe a militarilor din Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul". Traseul pornește de la Palatul Cercului Militar Național și continuă pe Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bulevardul Eroilor Sanitari, strada Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul General Paul Teodorescu și Bulevardul Timișoara, până la sediul brigăzii.

Restricții de trafic în București pe 1 Decembrie

Brigada Rutieră București impune restricții semnificative de circulație în zona nordică a capitalei. Măsurile sunt active între orele 04:00 și 17:00 în perimetrul Arcului de Triumf.

Zone complet închise traficului:

Șoseaua Kiseleff: blocată total de la Piața Victoriei până la Piața Presei Libere

Mareșal Prezan: închis de la Piața Charles de Gaulle până la Arcul de Triumf

Mareșal Averescu: blocat dinspre Bulevardul Mărăști

Strada Alexandru Constantinescu: închisă pe segmentul dintre Mărăști și Arc

Pasajul subteran de la Piața Presei Libere rămâne deschis, dar va direcționa traficul exclusiv spre Piața Montreal, fără posibilitatea de acces pe Kiseleff.

Rute alternative recomandate:

Spre Aeroport/Băneasa: Piața Victoriei – Bulevardul Aviatorilor – Nicolae Caramfil – Bulevardul Aerogării

Spre Vest/Centru: Șoseaua București-Ploiești – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – Strada Turda – Podul Grant

Transport în comun pe 1 Decembrie

Autobuze STB

Liniile care circulă în mod obișnuit prin zona Arcului de Triumf (131, 331, 335, 205, 381) vor avea trasee modificate și vor ocoli perimetrul prin Bulevardul Mărăști sau Aviatorilor. STB va suplimenta numărul de vehicule pe aceste linii pentru a compensa deviațiile și pentru a preveni supraaglomerarea.

Metrou

Metrorex va opera conform programului de duminică, cu posibilitatea introducerii de garnituri suplimentare dacă stațiile Aviatorilor și Piața Victoriei înregistrează flux crescut de călători.