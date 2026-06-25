Video Panică la un mall din Timișoara. Un taximetrist a intrat cu mașina într-un grup de persoane. Polițiștii au izolat zona

Un accident grav a avut loc joi, 25 iunie, în fața unui complex comercial din Timișoara, după ce un taximetrist a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuar, lovind mai multe persoane aflate la coadă.

Accidentul groaznic s-a produs în fața centrului comercial Shopping City din Timișoara, după ce un taximetrist ar fi pierdut controlul direcției și a pătruns pe trotuar, unde a lovit în plin mai multe persoane aflate la coadă.

Potrivit presei locale, în urma impactului o femeie a fost rănită grav, iar alte două persoane au suferit leziuni și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri și ambulanțe, care au acordat primul ajutor victimelor, acestea fiind ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Șoferul taxiului este și el rănit.

Polițiștii au izolat zona și au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

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