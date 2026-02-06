Foto Accident teribil în Cluj: Un bărbat s-a răsturnat cu mașina și a intrat într-un magazin din parcarea unui mall

Un bărbat de 38 de ani s-a răsturnat cu mașina joi seară, 5 februarie, în parcarea mall-ului din Florești. Potrivit polițiștilor, acesta nu avea permis valabil și a refuzat recoltarea probelor biologice.

Potrivit Actual de Cluj, acesta conducea din direcția Gilău înspre Cluj-Napoca. La un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, părăsind partea carosabilă, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public, ulterior cu peretele unui magazin aflat în parcarea centrului comercial din Florești.

În urma accidentului, un pasager de 55 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, dar a refuzat testarea.

De asemenea, verificările au arătat că nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.