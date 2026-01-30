Orban acuză Bruxelles-ul și Kievul că vor un guvern obedient în Ungaria

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, într-un interviu pentru postul public de radio, că Bruxelles-ul cooperează în secret cu Kievul pentru a asigura la Budapesta un guvern care să nu le opună rezistență, transmite MTI.

Orban a afirmat că Uniunea Europeană blochează livrarea de gaz rusesc ieftin către Ungaria, deși, potrivit tratatelor fondatoare, fiecare stat membru are dreptul să decidă ce tip de energie achiziționează și de unde. „Bruxelles nu are nicio autoritate să se amestece în asta”, a subliniat premierul.

El a mai precizat că UE justifică măsura prin invocarea Ucrainei, prezentând-o ca o reglementare comercială, și nu ca o sancțiune, evitând astfel opoziția Ungariei și Slovaciei. „Dar este perfect clar că decizia este legată de ideea de sancțiune”, a concluzionat Orban.

Premierul a acuzat că scopul „coluziunii” dintre Bruxelles și Kiev este să asigure un guvern ungar care să se supună ambelor capitale, în locul unui executiv care le-ar rezista.