Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
Un ministru ungar jignește romii în mod vulgar

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul ungar al Transporturilor, János Lázár, nu dorește muncitori străini şi a spus că romii locali ar putea curăța toaletele din trenuri. Declarația a indignat întreaga țară. L-ar putea costa voturi pe Orbán?

Ministrul maghiar al Transporturilor, Janos Lazar
Ministrul maghiar al Transporturilor, Janos Lazar

János Lázár este, după premierul Viktor Orbán, unul dintre cei mai cunoscuți, dar și cei mai controversați oameni politici ai Ungariei. El face parte din mica minoritate de reprezentanți ai partidului Fidesz cu un profil aparte. Despre Lázár se spune că are ambiții de a-i succeda lui Orbán. Totodată, Lázár atrage adesea atenția prin apariții controversate și declarații arogante, ostile față de săraci sau de-a dreptul rasiste.

Recent, Lázár a "acuzat" o candidată a partidului de opoziție Tisza că ar fi slovacă, deși aceasta este maghiară și cu cetățenie. Cu ani în urmă, el a rostit o frază care îl urmărește și astăzi în spațiul public: "Cine nu are nimic, valorează la fel de mult".

Acum, însă, Lázár provoacă cel mai mare scandal din actuala campanie electorală din Ungaria, printr-o afirmație degradantă la adresa romilor. În cadrul unei întâlniri cu locuitorii din Balatonalmadi, la sud-vest de Budapesta, Lázár s-a pronunțat joi (22.01.2026) împotriva ideii de a rezolva problema forței de muncă prin angajarea de muncitori străini. "Dacă cineva trebuie să curețe toaletele din Intercity – pentru că alegătorii unguri nu se înghesuie să curețe toaletele murdare ale altora –, atunci trebuie să recurgem la rezerve interne. Iar rezerva internă este populația de țigani din Ungaria", a declarat el textual.

Afirmația lui Lázár a stârnit un val de indignare cum nu s-a mai văzut de multă vreme în Ungaria. Rețelele de socializare s-au umplut de mesaje furioase și ironice ale romilor, iar opoziția a condamnat declarația la unison. Politologul Dániel Róna a numit ieșirea verbală a lui Lázár ca fiind "cea mai gravă eroare de comunicare a guvernului din ultimul timp". În Ungaria trăiesc oficial aproximativ 300.000 de romi, adică circa trei la sută din populație, iar estimări neoficiale vorbesc de până la 800.000 de persoane.

Pe rețelele sociale, mulți romi se întreabă dacă nu cumva ministrul îi exclude din categoria de cetățeni și alegători unguri. Alți comentatori au numit Fidesz și pe Lázár "o bandă murdară de hoți". O elevă romă de 12 ani a declarat, într-un clip, devenit viral pe Facebook: "Eu învăț nu ca să curăț toalete. Ai prins ideea?", a adăugat ea în limba romani. Cunoscutul pedagog János Orsós l-a îndemnat pe ministru "să urce într-un tren cu o perie de toaletă, să vadă mizeria pe care a creat-o ca ministru și să o curețe. Pe ea și pe el însuși", a spus acesta, în aluzie la întârzierile cronice și problemele tehnice grave din sistemul feroviar ungar.

Gara din orașul Tapolca, în vestul Ungariei
Gara din orașul Tapolca, în vestul Ungariei


Reprezentanții opoziției, precum și personalități publice de prim rang, au condamnat la rândul lor declarația. "János Lázár a depășit orice limită", a comentat Péter Magyar, liderul partidului Tisza și, potrivit sondajelor, favorit pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie. "El crede că romii sunt buni doar să curețe toalete, în timp ce el fură țara din castelul său de miliarde", a spus Magyar făcând aluzie la proprietatea somptuoasă a lui Lázár. Fostul avocat al poporului pentru minorități, Jenő Kaltenbach, explică la rândul său că este "incompatibil cu o democrație civilizată ca cineva să rămână în politică după asemenea declarații vulgare".

Comentarii, e drept prudente, au venit și din partea unor politicieni romi apropiați de Fidesz. Conducerea Autoguvernării Naționale a Romilor din Ungaria (MROÖ) i-a cerut lui Lázár "să își revizuiască afirmația" și să precizeze că romii sunt "parteneri ai guvernului, nu un grup stigmatizat". Secretarul de stat responsabil pentru problemele romilor, Attila Sztojka, care inițial a tăcut, avea să spună că nu el ar trebui să fie întrebat despre chestiune, "ci persoana care a greșit și a rostit fraze jignitoare".

Lázár se scuză

Lázár a respins inițial criticile opoziției, numindu-le "tipic liberal-binevoitoare". Totuși, sâmbătă (24.01.2026), în cadrul unei manifestări electorale Fidesz, el a revenit asupra declarațiilor sale controversate. "Doresc să prezint scuze compatrioților mei din comunitatea romă care s-au simțit lezați de aceste cuvinte. Îmi pare cu adevărat rău", a declarat el.

Nu este însă prima dată când Lázár face afirmații de acest fel despre romi. Într-un eveniment electoral din martie 2018, dedicat integrării migranților, el spunea: "Trăim împreună cu țiganii de 600 de ani și nici până astăzi nu am reușit să îi integrăm".

Orbán face și el declarații rasiste

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe 5 ianuarie 2026, la o conferință de presă la Budapesta
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe 5 ianuarie 2026, la o conferință de presă la Budapesta


Premierul Viktor Orbán însuși a făcut în repetate rânduri remarci rasiste despre romi. În 2012, la o conferință despre "noua politică pentru romi" a guvernului, el a afirmat că "toată lumea trebuie să muncească" și a adăugat că "nu se poate trăi din criminalitate".

În 2020, Orbán a criticat o decizie judecătorească prin care romii din satul Gyöngyöspata au primit despăgubiri pentru că, în copilărie, au fost separați de ceilalți elevi. "Cum este posibil ca un grup etnic definit să primească o sumă atât de mare de bani fără nicio muncă?", a întrebat el. Orban a vorbit despre "bani oferiți pentru nimic" și a spus că "ungurii nu pot accepta așa ceva".

Politică romă paternalist-feudală

Prim-ministrul Orban și partidul său caută să se prezinte în fața alegătorilor ca forța politică care disciplinează comportamentul chipurile nemuncitor și profitor al romilor, fixându-le un loc la baza societății.

Pe de altă parte, cei mai mulţi romilor au votat în ultimii ani în proporție semnificativă pentru Fidesz. Ei se află prinși într-un cerc vicios specific politicii lui Orbán față de romi, caracterizată printr-un paternalism de tip feudal. Mulți romi din Ungaria trăiesc în condiții precare, au puține șanse la educație și dezvoltare și depind într-o mare măsură de programele de muncă locale. Doar cei care participă la acestea primesc ajutor social. Însă participarea la aceste programe este decisă de primari și consilii rome locale, multe dintre ele loiale Fidesz. Astfel, decidenții politici exercită indirect presiune asupra romilor pentru ca ei să voteze partidul la putere.

Totuși, declarații precum cea a lui János Lázár ar putea provoca o reacție de respingere din partea alegătorilor romi. În ochii multora, derapajul ministrului depășește limita umilinței tolerabile. Politologul Dániel Róna a scris pe portalul Telex că, fără sprijinul majorității romilor, Fidesz nu poate câștiga alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Orbán nu pare însă conștient de acest risc. Nu mai departe de mitingul electoral de sâmbăta trecută, unde Lázár prezentase scuze, premierul a găsit de cuviință să facă o glumă despre romi, mai exact despre un "țigan" care păcălește un ungur vânzându-i un cal orb. "Cel mai mare stereotip despre romi", a numit Centrul de Presă al Romilor din Budapesta acest episod. "Mai întâi prezinți regrete la o manifestare Fidesz pentru declarații degradante împotriva romilor, apoi încerci să destinzi atmosfera cu glume despre țigani", a răbufnit Centrul de Presă al Romilor.

Keno Verseck - DW

