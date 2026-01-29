Un antrenament al trupelor UE în Ucraina ar putea declanșa al treilea război mondial, avertizează Ungaria

Ministrul ungar de Externe trage un semnal de alarmă în fața Consiliului UE de la Bruxelles, avertizând că un antrenament militar al forțelor UE pe teritoriul Ucrainei ar putea escalada rapid într-un conflict global.

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a lansat joi, 29 ianuarie, un avertisment cu privire la planurile de desfășurare a unui antrenament militar al forțelor Uniunii Europene pe teritoriul Ucrainei, subliniind că o astfel de mișcare ar putea escalada într-un conflict global. Declarațiile au fost făcute în fața presei ungare la Bruxelles, unde oficialul participa la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE).

„Vor ca antrenamentul (forțelor) Uniunii Europene să fie mutat în Ucraina”, a afirmat Peter Szijjarto, referindu-se la inițiativele anterioare ale Franței și Regatului Unit de a trimite trupe pe teritoriul invadat de Rusia în urmă cu patru ani.

El a avertizat că prezența militară a statelor membre UE pe sol ucrainean ar reprezenta o încălcare a unei linii roșii, ceea ce ar putea conduce la o confruntare armată directă între țările UE și Rusia.

Dat fiind că majoritatea statelor membre UE fac parte din NATO, Peter Szijjarto a insistat că riscul unui conflict între Alianța Nord-Atlantică și Rusia ar putea degenera într-un Al Treilea Război Mondial.

Critici dure la adresa UE

Oficialul, care face parte din guvernul condus de premierul ultranaționalist Viktor Orban, cunoscut pentru apropierea sa față de Kremlin și admirația față de președintele SUA Donald Trump, a adăugat că în cadrul reuniunii CAE s-a constatat că „UE nu este pregătită pentru pace” în Ucraina.

Ministrul a criticat ceea ce a numit „obstacolul major pentru eforturile de pace ale lui Trump”, considerând că Bruxelles-ul, centrul Uniunii Europene, reprezintă principala piedică.

„Aceasta face situația mai clară ca niciodată: în timp ce președintele SUA depune eforturi imense pentru pace, cel mai mare obstacol este Bruxelles-ul, însăși Uniunea Europeană”, a afirmat Szijjarto, citat într-un comunicat al ministerului pe care îl conduce.

Szijjarto a susținut că mai mulți omologi ai săi au descris SUA drept o „provocare” pentru unitatea UE, încercând să divizeze blocul comunitar. „Cred că Uniunea Europeană trăiește iluzii naive dacă crede că joacă un rol global atât de important încât SUA trebuie să țină cont de noi în vreun fel”, a adăugat el.

„Bruxelles-ul nu poate trimite banii ungurilor în Ucraina”

În aceeași logică, ministrul ungur și-a reafirmat opoziția categorică față de trimiterea de arme către Ucraina și față de orice ajutor financiar cu scop militar. Peter Szijjarto a precizat că guvernul de la Budapesta nu va sprijini ajutorul de 1,5 miliarde de euro, aproape decis, destinat Kievului.

El a menționat și o altă propunere discutată în CAE: utilizarea fondurilor de la Banca Europeană de Investiții pentru achiziția de arme de către Ucraina.

„Bruxelles-ul nu poate trimite banii ungurilor în Ucraina”, a afirmat el pe contul său de Facebook.

Ministrul ungar a criticat și planurile de sancțiuni UE împotriva companiilor energetice rusești, menționând că acestea ar întrerupe accesul Ungariei la petrolul și gazele rusești ieftine.

„Guvernul se opune cu fermitate acestui lucru”, a spus Szijjarto, acuzând totodată Ucraina că a intervenit în campania electorală ungară în favoarea partidului de opoziție Tisza, care ar susține cererile militare și financiare ale Kievului și ar putea atrage Ungaria în război.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina sunt tensionate de ani de zile. În ultimele săptămâni, ministerele de externe ale celor două țări și-au convocat reciproc ambasadorii, după declarațiile liderilor guvernamentali.

Ucraina acuză Budapesta că sprijină interesele Moscovei în conflict, în timp ce Ungaria denunță restricționarea drepturilor minorității maghiare din țara vecină.