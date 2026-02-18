Video Opt percheziții la o grupare de cămătari din Dâmbovița. Cum își forțau victimele să le cedeze terenurile

Polițiști ai DCCO – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare miercuri, 18 februarie, opt mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița. Oamenii legii au pus în executare șase mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2023, persoanele în cauză ar fi oferit împrumuturi de bani cu dobândă unor persoane vătămate, desfășurând această activitate în afara cadrului legal.

„Ulterior, la expirarea termenelor de scadență, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor vătămate, generate de imposibilitatea plății sumelor de bani, care ajungeau și la sute de mii de euro, acestea ar fi exercitat presiuni psihice, ar fi amenințat cu acte de violență și chiar cu moartea victimele și familia acestora.

Urmare a presiunilor exercitate de către persoanele cercetate, victimele ar fi cedat mai multe terenuri, operațiuni efectuate în baza unor acte notariale, însă persoanele în cauză ar fi continuat amenințările în scopul transferării și a altor imobile”, precizează, miercuri, Poliția Română.

Prejudiciu de 500.000 de euro

Prejudiciul în acest caz a fost evaluat la peste 500.000 de euro, bani pe care persoanele vătămate le-ar fi plătit cu titlu de dobândă.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.