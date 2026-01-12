search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Cât a strâns un român care a contribuit din 2008

0
0
Publicat:

Un român care a cotizat constant la Pilonul II încă din 2008 are acum în cont peste 55.000 de lei, după ce fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament din istoria lor.

Pilonul II de pensii FOTO: Arhivă
Pilonul II de pensii FOTO: Arhivă

2025 a fost un an excepțional pentru Pilonul II de pensii private obligatorii, care a înregistrat cel mai bun randament de la înființare. Fondurile de pensii private au obținut un câștig mediu de aproape 20%, susținut de evoluția pozitivă a Bursei de Valori București.

Pentru contribuabili, asta se traduce prin creșteri semnificative în conturile individuale. De exemplu, un român care a cotizat lunar la Pilonul II încă din 2008 și care are un salariu mediu-aproximativ 1.000 de euro net –a ajuns la finalul anului 2025 la un sold de peste 55.000 de lei.

Din această sumă, câștigul raportat pentru 2025, reprezentat în verde în rapoartele fondurilor, este cel mai mare din istoria Pilonului II, fiind cu circa 6.000 de lei mai mare decât cel de anul trecut.

Evoluția Pilonului II depășește cu mult inflația, deși nu toți anii au fost la fel de favorabili. În 2022, de exemplu, fondurile au înregistrat pierderi, ca urmare a războiului din Ucraina și a crizei energetice.

Fondurile Pilonului II investesc aproximativ două treimi din active în titluri de stat și restul în acțiuni și alte instrumente financiare, inclusiv indirect la bursă.

Această strategie a făcut ca anul 2025 să fie unul record, dar specialiștii atenționează că randamentele pot varia de la an la an.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Vești de la spital despre celebra artistă
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
gandul.ro
image
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
mediafax.ro
image
El este singurul transfer pe care FCSB îl mai face în această iarnă. MM Stoica a dat toate detaliile
fanatik.ro
image
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
libertatea.ro
image
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
digi24.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
"Vai, săraca de tine!" Celebrul miliardar român a ajuns la Milano și a început să plângă pe străzi
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
observatornews.ro
image
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
ITP în 2026: ce verificări te pot pica imediat și ce se vede la un control în trafic
playtech.ro
image
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A venit cea mai dură reacție pentru Loți Boloni, după declarațiile făcute la adresa regretatului Ilie Balaci
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Haos climatologic, vortexul aduce ger de crapă pietrele. Cât va ninge în Bucureşti
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii! Ce prețuri se vor impune pentru gaze, din aprilie 2026
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie
click.ro
Regele Charles si Zara Tindall la Royal Windsor Horse Show profimedia 0870758326 jpg
Nepoata Regelui Charles a trecut de la rigiditatea regală la rochii mini. Apariție uimitoare a blondinei
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Certurile neașteptate pe care Regina Elisabeta le avea cu Prințul Philip. A aruncat cu pantofii în el, de nervi!

Click! Pentru femei

image
Atenție, acest comportament te pot face greu de suportat! Nu lăsa vârsta să te facă răutăcioasă

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!