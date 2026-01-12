Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Cât a strâns un român care a contribuit din 2008

Un român care a cotizat constant la Pilonul II încă din 2008 are acum în cont peste 55.000 de lei, după ce fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament din istoria lor.

2025 a fost un an excepțional pentru Pilonul II de pensii private obligatorii, care a înregistrat cel mai bun randament de la înființare. Fondurile de pensii private au obținut un câștig mediu de aproape 20%, susținut de evoluția pozitivă a Bursei de Valori București.

Pentru contribuabili, asta se traduce prin creșteri semnificative în conturile individuale. De exemplu, un român care a cotizat lunar la Pilonul II încă din 2008 și care are un salariu mediu-aproximativ 1.000 de euro net –a ajuns la finalul anului 2025 la un sold de peste 55.000 de lei.

Din această sumă, câștigul raportat pentru 2025, reprezentat în verde în rapoartele fondurilor, este cel mai mare din istoria Pilonului II, fiind cu circa 6.000 de lei mai mare decât cel de anul trecut.

Evoluția Pilonului II depășește cu mult inflația, deși nu toți anii au fost la fel de favorabili. În 2022, de exemplu, fondurile au înregistrat pierderi, ca urmare a războiului din Ucraina și a crizei energetice.

Fondurile Pilonului II investesc aproximativ două treimi din active în titluri de stat și restul în acțiuni și alte instrumente financiare, inclusiv indirect la bursă.

Această strategie a făcut ca anul 2025 să fie unul record, dar specialiștii atenționează că randamentele pot varia de la an la an.