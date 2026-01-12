search
Mesajul sfâșietor al mamei bărbatului care a murit sub ochii călătorilor într-un autobuz din Sibiu: „Mi-ai luat o parte din inimă”

0
0
Publicat:

Lucian, un bărbat de 43 de ani, și-a pierdut viața după ce a suferit un stop cardio-respirator într-un autobuz Tursib, sub privirile pasagerilor. Acesta se întorcea acasă după schimbul de noapte de la serviciu, când i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea, fără ca nimeni să observe la timp gravitatea situației.

Tânărul care a murit în autobuz FOTO: FB
Tânărul care a murit în autobuz FOTO: FB

Mama sa a transmis un mesaj emoționant pe Facebook. „Mi-ai luat și mie o parte din inimă”, a scris aceasta. 

„Cu durere în suflet anunț plecarea fiului meu dintre noi. A încetat din viață un suflet bun și de ajutor pentru toți cei care l-au cunoscut. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Săsesc din Apoldu de Sus, începând de mâine și până luni, 12.01.2026, când va fi înmormântat, la ora 12:00. Vei rămâne veșnic în sufletele și inimile noastre. Odată cu plecarea ta, mi-ai luat și mie o parte din inimă. Te iubesc și vei fi pentru totdeauna acum lângă mine. Odihnește-te în pace, copilul meu. Drum lin spre stele”, a scris mama lui Lucian, pe FB

Prietenii și cunoscuții lui Lucian sunt în stare de șoc. 

Tragedia a avut loc în 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Șoferul autobuzului, cu 46 de ani de experiență, a povestit că nu a știut nimic despre starea pasagerului pe tot parcursul traseului. Autobuzul avea aproximativ 50 de pasageri, aproape toate scaunele ocupate. 

„Am oprit în stații normal. Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic. (....)Dacă eram anunțat, aș fi oprit imediat autobuzul și, la indicațiile personalului de la 112, aș fi putut începe manevrele de resuscitare”, a declarat acesta pentru publicația locală Turnul Satului. 

La finalul traseului, șoferul a observat, pe camerele de supraveghere, că în autobuz mai erau două persoane. Bărbatul aflat în stare gravă nu era însă într-o zonă vizibilă. „Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului. Autobuzul era articulat, iar locul unde era persoana inconștientă nu se vedea pe cameră”, a explicat șoferul.

Acesta a mers să verifice situația și a constatat că bărbatul prezenta semne evidente de stop cardio-respirator.

 „Am văzut un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu capul pe spate și cu o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls.”

Ulterior, șoferul a sunat imediat la 112 și a cerut indicații pentru a putea interveni până la sosirea echipajelor medicale.

„Am fost redirecționat către salvare și mi s-a spus că la ora 23:04 fusese primit un apel de pe Calea Dumbravii, în dreptul bisericii de pe Mihai Viteazu, prin care se anunța că o persoană din autobuz este inconștientă. Cel care sunase a spus că autobuzul merge spre Calea Dumbravii și apoi a coborât, lăsând ambulanța să caute autobuzul prin oraș”, a povestit șoferul. 

La fața locului au ajuns mai mulți paramedici și medici, care au început manevrele de resuscitare.

Eforturile echipajului medical au continuat timp de aproximativ o oră și jumătate, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat. „Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajul medical bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat de către medicul prezent la fața locului”, a precizat ISU Sibiu.

Poliția continuă cercetările într-un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar necropsia urmează să stabilească cauza exactă a decesului.

