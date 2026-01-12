Avocatul Cuculis: „Am sesizat Parchetul General cu privire la o pleiadă de infracțiuni despre care toată lumea pare că vorbește, însă nimeni nu le analizează”

Adrian Cuculis a reacționat luni, 12 ianuarie, în recentul scandal în care Radu Marinescu, ministrul Justiției, este acuzat, într-o analiză realizată de PressOne, că a plagiat în teza de doctorat. Avocatul spune că a sesizat Parchetul General cu privire la „o pleiadă de infracțiuni despre care toată lumea pare că vorbește, însă nimeni nu le analizează”.

„Asist de un an de zile la o degradare a sistemului judiciar, întreținută de mai mulți actori. Nu am luat nicio măsură fiindcă am tot așteptat reacția Parchetului General în principal. Apoi am privit cum ar zice unii politicieni "cu îngrijorare", apariția în spațiul public al unui material care «dinamita» Justiția, pentru că astăzi să apară, la fix 3 zile de la declanșarea procedurii de selecționare și numire a celor mai importanți procurori din România, o «bombă» cu pretinsul plagiat al ministrului Marinescu. Denumirea generică a fost și este «Acapararea Justiției», a transmis, luni, într-un comnicat, Adrian Cuculis.

„Este Justiția din România acaparată sau nu?”

Cunoscutul avocat a anunțat că a sesizat Parchetul General și că așteaptă ca procurorii să spună dacă justiția „e acaparată sau nu” , iar în cazul unui răspuns pozitiv, cine ar fi „acaparatorii”.

„Păi dacă Justiția din România este acaparată, am sesizat astăzi printr-un denunț Parchetul General al României cu privire la o pleiadă de infracțiuni despre care toată lumea pare că vorbește însă nimeni nu le analizează. Așteptăm un răspuns ferm din partea procurorilor Parchetului gGeneral cu privire la întrebarea: Este Justiția din România acaparată sau nu? Dacă este, să ne spună cine sunt acaparatorii, dacă nu este să închidem subiectul!”, a mai spus avocatul Cuculis.

Amintim că, într-o analiză realizată de PressOne, ministrul Justiției este acuzat ca a plagiat în teza de doctorat, susținută în 2009.

„Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică", este replica oficialului, într-o postare în care lasă de înțeles că momentul apariției anchetei jurnalistice nu este întâmplător. PSD îl susține și „denunță tentativa de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor”.