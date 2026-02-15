Oana Țoiu s-a întâlnit cu comunitatea de români din Bavaria. Șefa MAE anunță lansarea cursurilor de limba română în şcoli din Germania

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii de români din Bavaria, în cadrul căreia a anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat, duminică, într-un comunicat de presă, că în marja Conferinţei de Securitate de la München (MSC), ministrul Oana Ţoiu a făcut o vizită la Consulatul General al României din München, unde s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Bavaria, care numără aproximativ 300.000 de persoane.

Vizita subliniază importanţa strategică pe care România o acordă relaţiei cu landul bavarez, unde trăieşte una dintre cele mai numeroase şi bine integrate comunităţi de români din Germania, dar şi relaţia economică dintre România şi Bavaria. Bavaria este motorul investiţiilor germane în România, cu schimburi comerciale bilaterale care au atins un nivel istoric de aproximativ 8 miliarde de euro anual.

Potrivit MAE, în întâlnirea cu comunitatea, ministrul Oana Ţoiu a evidenţiat ”densitatea istorică” a comunităţii, unde se întâlnesc nucleele saşilor şi şvabilor, memoria rezistenţei anticomuniste de la Europa Liberă şi noile valuri de profesionişti înalt calificaţi.

”Acest mix de generaţii şi biografii produce o comunitate matură şi exigentă. Ştiu că activaţi în industrii esenţiale – auto, construcţii, digital, servicii medicale, că hrana care ajunge pe masa familiilor de aici şi bunul mers al comerţului se bazează pe munca dumneavoastră – şi nu este o exagerare să spun că prezenţa românească a devenit parte din infrastructura umană a prosperităţii bavareze”, a spus Oana Ţoiu, potrivit unei postări pe Facebook.

Ministrul i-a anunţat pe membrii comunităţii că în întâlnirea bilaterală cu oficialii bavarezi a discutat despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania şi despre posibilităţi de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române, începând cu acest an şcolar.

În marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, ministrul Oana Ţoiu a avut o întâlnire bilaterală cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene şi Internaţionale în cadrul Cancelariei de Stat a Bavariei, împreună cu care a decis reluarea lucrărilor Comisiei Mixte România-Bavaria pentru luna martie 2026, la Bucureşti, forum unde vor fi discutate investiţii comune şi soluţii concrete pentru protecţia drepturilor lucrătorilor.

De asemenea, tot la Munchen, ministrul român al Afacerilor Externe a avut o întâlnire bilaterală cu Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, cu care a discutat despre comunitatea românească, dar şi despre atragerea de noi investiţii în România şi sprijinirea antreprenorilor români care creează valoare în Germania