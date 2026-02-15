search
Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oana Țoiu s-a întâlnit cu comunitatea de români din Bavaria. Șefa MAE anunță lansarea cursurilor de limba română în şcoli din Germania

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii de români din Bavaria, în cadrul căreia a anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania.

Oana Țoiu s-a întâlnit cu românii din Bavaria FOTO: Facebook
Oana Țoiu s-a întâlnit cu românii din Bavaria FOTO: Facebook

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat, duminică, într-un comunicat de presă, că în marja Conferinţei de Securitate de la München (MSC), ministrul Oana Ţoiu a făcut o vizită la Consulatul General al României din München, unde s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Bavaria, care numără aproximativ 300.000 de persoane.

Vizita subliniază importanţa strategică pe care România o acordă relaţiei cu landul bavarez, unde trăieşte una dintre cele mai numeroase şi bine integrate comunităţi de români din Germania, dar şi relaţia economică dintre România şi Bavaria. Bavaria este motorul investiţiilor germane în România, cu schimburi comerciale bilaterale care au atins un nivel istoric de aproximativ 8 miliarde de euro anual.

Potrivit MAE, în întâlnirea cu comunitatea, ministrul Oana Ţoiu a evidenţiat ”densitatea istorică” a comunităţii, unde se întâlnesc nucleele saşilor şi şvabilor, memoria rezistenţei anticomuniste de la Europa Liberă şi noile valuri de profesionişti înalt calificaţi.

”Acest mix de generaţii şi biografii produce o comunitate matură şi exigentă. Ştiu că activaţi în industrii esenţiale – auto, construcţii, digital, servicii medicale, că hrana care ajunge pe masa familiilor de aici şi bunul mers al comerţului se bazează pe munca dumneavoastră – şi nu este o exagerare să spun că prezenţa românească a devenit parte din infrastructura umană a prosperităţii bavareze”, a spus Oana Ţoiu, potrivit unei postări pe Facebook.

Ministrul i-a anunţat pe membrii comunităţii că în întâlnirea bilaterală cu oficialii bavarezi a discutat despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania şi despre posibilităţi de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române, începând cu acest an şcolar. 

În marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, ministrul Oana Ţoiu a avut o întâlnire bilaterală cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene şi Internaţionale în cadrul Cancelariei de Stat a Bavariei, împreună cu care a decis reluarea lucrărilor Comisiei Mixte România-Bavaria pentru luna martie 2026, la Bucureşti, forum unde vor fi discutate investiţii comune şi soluţii concrete pentru protecţia drepturilor lucrătorilor.

De asemenea, tot la Munchen, ministrul român al Afacerilor Externe a avut o întâlnire bilaterală cu Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, cu care a discutat despre comunitatea românească, dar şi despre atragerea de noi investiţii în România şi sprijinirea antreprenorilor români care creează valoare în Germania

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Replica lui Viktor Orban pentru Volodimir Zelenski: „Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un shaormar în 2026. Câți bani primește, în funcție de orașul din România în care este shaormeria la care e angajat
gandul.ro
image
Viktor Orban numește care este adevărata amenințare pentru Ungaria: „O sursă de pericol iminent”
mediafax.ro
image
Legenda lui Dinamo, gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la Steaua: “Cum să mă dau la o parte? Îi omor!”
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
prosport.ro
image
Cutremur în România în noaptea de sâmbătă. Ce magnitudine a avut
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal uriaș, după derby-ul câștigat de Cristi Chivu în Italia. Juventus, decizie radicală
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Cum arată și cu ce se ocupă fiul Mihaelei Rădulescu la 21 de ani. Ayan seamănă izbitor cu mama lui
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu în Parcul regal de pe domeniul Săvârșin, la Grădina Ascunsă FOTO Andreia Neamț, Casa Majestății Sale (6) jpeg
Sunt încă în vacanță? Cuplul regal român a rămas peste iarnă la Săvârșin, pe domeniul preferat al Regelui Mihai
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

OK! Magazine

image
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles! Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață?

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!