Oana Țoiu, vizită oficială la Londra: discuții cu omologul britanic, întâlniri cu diaspora și prelegeri la Oxford și Chatham House

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, începe luni o vizită de lucru de două zile la Londra, unde va avea întrevederi cu oficiali britanici, reprezentanți ai comunității românești și va participa la evenimente academice de prestigiu, informează Ministerul Afacerilor Externe.

„Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va realiza o vizită de lucru la Londra, în perioada 9–10 februarie 2026. Vizita se înscrie în demersurile constante ale României de consolidare a dialogului politic și cooperării bilaterale extinse cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai țării noastre”, anunță MAE, potrivit News.ro.

În cadrul vizitei, șefa diplomației române va avea o întrevedere cu omologul său britanic, Yvette Cooper. Discuțiile vor viza aprofundarea cooperării politico-diplomatice, dezvoltarea relațiilor economice și sectoriale, sprijinul pentru Ucraina, precum și aspecte legate de securitatea regională și euroatlantică.

Totodată, Oana Țoiu va discuta cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România (All-Party Parliamentary Group for Romania - APPG) despre perspectivele consolidării cooperării parlamentare româno-britanice.

Întâlniri cu diaspora și agenda academică de la Oxford

Agenda vizitei include și o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Londra, prilej cu care vor fi discutate prioritățile și preocupările cetățenilor români stabiliți în Regatul Unit.

Ministrul Afacerilor Externe va vizita, de asemenea, Universitatea Oxford, unde funcționează Lectoratul de limba română, finanțat de Guvernul României și integrat în cadrul Facultății de Lingvistică, Filologie și Fonetică a prestigioasei instituții.

La Colegiul Trinity din Oxford, Oana Țoiu va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs”, dedicată politicii externe în contextul crizelor actuale. Discuțiile vor pune accent pe contribuția României la consolidarea securității, rezilienței democratice și stabilității regionale, precum și pe rolul diasporei academice românești în promovarea expertizei și a dialogului internațional.

Prelegere la Chatham House

Programul vizitei include și o prelegere susținută de ministrul Oana Țoiu la think-tank-ul britanic Chatham House, unde va prezenta poziția României pe teme de actualitate precum securitatea europeană, amenințările hibride și consolidarea rezilienței regionale și transatlantice.

De asemenea, demnitarul român va avea o intervenție la conferința „London: Capital, Infrastructure, and Energy Security”, organizată la Ambasada României la Londra.

„Vizita la Londra reconfirmă angajamentul ferm al României pentru dialog, cooperare și parteneriate solide, într-un context internațional marcat de provocări de securitate și transformări geopolitice semnificative. De asemenea, componenta substanțială de relaționare cu comunitatea românească se înscrie în linia eforturilor susținute depuse în ultimele luni în raport cu comunitățile de români din afara granițelor”, precizează MAE.