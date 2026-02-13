Oana Țoiu, de la Conferința de Securitate de la Munchen: „Vor fi discutate teme cheie pentru securitatea națională”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, participă, alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, și de directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean, la Conferința de Securitate de la Munchen. Reuniunea va aborda „discuții pe teme cheie pentru România”, spune Țoiu.

„Mă alătur celor 61 de şefi de stat şi de guvern, 101 de miniştri şi 45 de generali pentru a aborda cele mai urgente provocări globale în materie de securitate. Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone”, a transmis, vineri ministrul de Externe, într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit acesteia, agenda include mai multe întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru și interacțiuni cu reprezentanți ai mass-media. Discuțiile de la Munchen vizează subiecte de interes major pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară, dar și dialogul general privind realinierea parteneriatului transatlantic.

România este reprezentată la conferință de o delegație guvernamentală, iar Ministerul Apărării subliniază că participarea reflectă angajamentul țării noastre de a contribui activ la dialogul internațional privind securitatea și de a promova soluții bazate pe cooperare, respectarea dreptului internațional și consolidarea relațiilor transatlantice.

Conferința anuală de Securitate de la Munchen se desfășoară pe parcursul a trei zile, începând de vineri, pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul Statelor Unite față de apărarea europeană sub administrația președintelui Donald Trump.