Oana Țoiu îi răspunde lui Donald Trump: „România a răspuns apelului, chiar dacă la acel moment nu era membră NATO”

Ministrul de Externe Oana Țoiu a publicat un mesaj pe X în care îi răspunde direct președintelui american Donald Trump, după ce președintele SUA a criticat statele europene la Forumul Economic Mondial de la Davos.

După ce Donald Trump i-a întrebat miercuri, în discursul său de la Davos, pe liderii europeni dacă Europa ar răspunde apelului SUA în vremuri de nevoie, Oana Țoiu a amintit de militarii români care au mers în Afganistan după atacurile teroriste din SUA, din 2001.

„Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare în privința promisiunii că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie”, și-a început Țoiu postarea pe X.

„România a răspuns apelului, chiar dacă la acel moment nu era membră NATO. Am înțeles acest lucru ca pe o datorie și, odată ce Articolul 5 a fost activat, soldații români se îmbarcau spre Afganistan. La fel au făcut și alți aliați. Președintele Trump ne-a întrebat acum, la Davos, dacă Europa ar răspunde apelului Statelor Unite în vremuri de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare”, a concluzionat Oana Țoiu.

Răspunsul Oanei Țoiu pentru Donald Trump a stârnit admirație din partea unui fost diplomat român în MAE, Sebastian Slăvitescu.

”W-O-W. Oana Țoiu, imediat după ce Trump a spus, pe scenă, că statele membre NATO nu vor ajuta SUA în cazul în care ar fi atacate. Ceea ce este complet fals: multe state membre NATO au răspuns apelurilor SUA - INCLUDING ROMANIA. Am luptat alături de ei și am murit alături de ei. Nu mă așteptam la așa ceva! Ce curaj! Mulțumesc, Oana. Nu-mi vine să cred. Exact de acest curaj avem nevoie. Tot respectul! Facts are facts”, a scris acesta pe Facebook.

Donald Trump a susținut un discurs extrem de dur la Davos, spunând că SUA doresc „negocieri imediate” pentru a discuta achiziționarea Groenlandei.

„Oamenii credeau că voi folosi forța, dar nu trebuie să fac asta”, a spus Trump la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial din Elveția. „Eu ştiu că vom fi acolo pentru NATO, dar nu sunt sigur că este reciproc”, a spus Donald Trump.