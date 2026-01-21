Europa se poate apăra singură de Rusia, dar are nevoie ca echipamentele americane să funcționeze. Stubb: „Avem cel mai mare arsenal de artilerie din UE”

Țările europene membre ale NATO sunt capabile să se apere în cazul unei agresiuni a Rusiei chiar și fără sprijin direct din partea Statelor Unite, însă depind de buna funcționare a echipamentelor militare americane pe care le-au achiziționat, a declarat miercuri președintele Finlandei, Alexander Stubb, de la Davos.

Întrebat despre capacitatea de apărare a Europei, Alexander Stubb a afirmat: „Două răspunsuri. Primul este un răspuns direct la întrebarea acestui panel. Poate Europa să se apere? Răspunsul meu este fără echivoc: ‘Da’”.

El a adăugat că acest lucru este valabil chiar și în ipoteza unei retrageri a sprijinului american, deși cooperarea cu SUA rămâne esențială, mai ales în privința funcționării sistemelor de armament, notează Izvestia.ru.

Președintele finlandez a explicat că Finlanda dispune de un sistem solid de apărare, bazat pe serviciul militar obligatoriu, care a fost efectuat de aproximativ un milion de cetățeni, și pe capacitatea de a mobiliza rapid circa 280.000 de soldați.

De asemenea, țara are o flotă de avioane de luptă F-18 și a achiziționat recent 64 de avioane F-35, precum și unul dintre cele mai mari arsenale de artilerie din Europa, alături de Polonia.

„Avem cel mai mare arsenal de artilerie din Europa, împreună cu Polonia. Avem rachete cu rază lungă de acțiune, terestre, navale și aeriene. Nu le avem pentru că ne facem griji în legătură cu Stockholm-ul, nu-i așa? Așa că, știți, concluzia este că, dacă mă întrebi dacă armata finlandeză se poate apăra împotriva unui atac rusesc, întreaga postură de apărare, modul în care este concepută, da, putem”, a concluzionat Alexander Stubb, în cadrul unei dezbateri publice organizate la Forumul Economic Mondial, de la Davos.

Totuși, liderul de la Helsinki a subliniat că, deși Europa are capacitatea de a se apăra, funcționarea echipamentelor de origine americană rămâne crucială, întrucât acestea ar necesita asistența Statelor Unite.