Oana Țoiu asigură că România continuă eforturile diplomatice pentru ca Washingtonul să primească informațiile corecte despre ce se întâmplă în ţară

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a afirmat joi, 14 august, că autoritățile de la București continuă eforturile diplomatice pentru ca Washingtonul să primească informațiile corecte despre ceea ce se întâmplă în ţară.



Oana Ţoiu a respins afirmaţiile potrivit cărora unii dintre politicienii din România ar fi fost cenzuraţi de către autorităţi. Ea îl critică pe George Simion, susţinând că liderul AUR a avut o campanie în care, în mod explicit, a generat „o imagine negativă României”.

„Cred că poate să observe orice cetăţean că în zona extremiştilor nu vorbim de niciun fel de restricţii de comunicare, din contră, vorbim de un exces de comunicare care conţine de multe ori şi informaţii false şi, din păcate, şi campanii împotriva intereselor naţionale ale României, aşa cum a fost campania dedicată a domnului Simion în relaţie cu o parte dintre reprezentanţii din SUA, o campanie în care dumnealui explicit a asumat public obiectivul de a scoate România din programul VISA Waiver, care a asumat public că dumnealui a făcut un efort organizat pentru a se asigura că generează o imagine negativă României pe subiectul alegerilor din 2024.

Cred că orice cetăţean trebuie să ia aminte la asta şi să se gândească foarte bine dacă acest tip de reprezentanţi îşi doreşte”, a afirmat Oana Ţoiu, joi seară, la B1 Tv.

Ministrul de Externe a spus că autorităţile de la Bucureşti continuă eforturile diplomatice pentru ca autorităţile de la Washington să primească informaţiile corecte despre ceea ce se întâmplă în ţară.

„Efortul nostru diplomatic în această perioadă este direcţionat astfel. Avem şi o comunitate foarte puternică de români excepţionali în Statele Unite ale Americii, o să mă şi întâlnesc cu o bună parte dintre ei pe 20 septembrie în Chicago, unde are loc un summit al diasporei, şi încerc să organizez întâlniri similare, dacă agenda ne va permite, şi în New York.

Însă, este foarte important în acest moment să continuăm eforturile diplomatice formal, pe de o parte. Pe de altă parte, ne bucurăm să vedem că există şi din partea unor reprezentanţi în Congres o prietenie puternică cu România şi vedem şi din partea dumnealor mesaje şi susţinere faţă de parteneriatul strategic SUA-România şi le suntem recunoscători”, a adăugat Oana Ţoiu.

În mai 2025, România a fost exclusă din programul de scutire de vize al SUA din cauza anulării alegerilor prezidențiale care ar fi trebuit să aibă loc pe 8 decembrie, arată un document intern al administrației Trump.