Marți, 12 August 2025
Adevărul
Număr record de persoane la pavilionul României la Osaka, conceput de două tinere. Vizitatorul cu numărul 500.000, premiat

Publicat:

Două tinere absolvente de 24 de ani sunt autoarele conceptului Pavilionului României la Expo 2025 Osaka, vizitat deja de peste 500.000 de persoane, moment marcat de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a premiat vizitatorul cu acest număr-record. 

Tinerele absolvente de 24 de ani care au gândit pavilionul României de la Osaka / Sursa foto: MAE
Tinerele absolvente de 24 de ani care au gândit pavilionul României de la Osaka / Sursa foto: MAE

Pavilionul României de la Expo 2025 Osaka a atins marți pragul impresionant de 500.000 de vizitatori, un moment celebrat de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, prin premierea simbolică a vizitatoarei cu acest număr-record.

“Pavilionul României se plasează printre cele mai apreciate din cadrul Expo, fiind plasat în Top 10 Pavilioane. Concertul Filarmonicii „George Enescu” din București a fost un moment important, mai ales că avem în această toamnă Festivalul Enescu, iar promovarea tinerilor din România a contribuit la tema de societăți ale viitorului. Nu trebuie să existe un conflict între tradiție și inovație în cum alegem să reprezentăm România” spune șefa diplomației române Oana Țoiu, potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe. 

Numărul vizitatorilor de la pavilionul României a ajuns la jumătate de milion / Sursa foto: MAE
Numărul vizitatorilor de la pavilionul României a ajuns la jumătate de milion / Sursa foto: MAE

Clasat în Top 10 cele mai apreciate pavilioane ale expoziției, „The Romanian Magic Box” îmbină tradiția și inovația într-un concept creat de două tinere românce de 24 de ani, captând atenția publicului internațional și consolidând imaginea României ca țară a creativității și diversității culturale.

Cine sunt cele două tinere studente de 24 de ani ale căror proiect a atras toate privirile la Osaka 2025

Anca și Georgiana au realizat atunci Romanian Magic Box – în traducere „Cutia magică românească”

„Ideea a pornit din dorința de a transforma ceva simplu. Am vrut să arătăm, prin ceva simplu, valoarea noastră, inclusiv ca țară, și că totul se întâmplă la interior. Toată România se află în interiorul a ceva simplu”, spune Georgiana, citată de Hotnews.

„Am vrut să fie o cutie magică în care se întâmplă lucruri. Și, de fapt, asta e și cheia proiectului: simplitatea lui. E și o treabă misterioasă, pentru că tu în exterior vezi o cutie, care te invită să o parcurgi”, spune Anca. 

„Proiectul are o simbolistică interioară și exterioară prin materiale, prin ce se proiectează, prin cum e parcursul în pavilion. Asta cred că a ajutat la selecția lui, pentru că părea și este ceva simplu pe care îl descoperi abia în momentul în care ajungi acolo”, mărturisește Georgiana. 

Pavilionul României de la Osaka a făcut furori printre vizitatori / Sursa foto: MAE
Imaginea 1/6: Pavilionul României de la Osaka a făcut furori printre vizitatori / Sursa foto: MAE
Pavilionul României de la Osaka a făcut furori printre vizitatori / Sursa foto: MAE
Pavilionul României de la Osaka a făcut furori printre vizitatori / Sursa foto: MAE
Pavilionul României de la Osaka a făcut furori printre vizitatori / Sursa foto: MAE
Pavilionul României de la Osaka a făcut furori printre vizitatori / Sursa foto: MAE
Pavilionul României de la Osaka a făcut furori printre vizitatori / Sursa foto: MAE
Pavilionul României de la Osaka a făcut furori printre vizitatori / Sursa foto: MAE

Elementele construcției pavilionului, inspirate din cultura și literatura românească

Pe lângă arhitectul japonez, Anca și Georgiana s-au inspirat și din poezia lui Lucian Blaga, „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. 

A fost poezia la care noi ne-am raportat și pe care am reinterpretat-o prin pavilion. Ne-am dus printr-o metaforă, căutând lucruri simbolice ale țării noastre, care să nu fie neapărat modul în care arată o casă tradițională”, spune Georgiana.

Iar poezia este proiectată în interior, peste imaginea cu biserica scufundată de la Geamăna, sat din Munții Apuseni, unde a fost deversat sterilul de la explotarea de cupru Roșia Poieni. Biserica a devenit acum o atracție turistică.

Cum a fost proiectată poezia lui Lucian Blaja pe pavilion / Sursa foto: Hotnews
Cum a fost proiectată poezia lui Lucian Blaja pe pavilion / Sursa foto: Hotnews

Tinerele arhitecte nu și-au văzut proiectul în realitate

Ele nu și-au văzut însă creația, deoarece nu au ajuns la Osaka, acolo unde a fost ridicat pavilionul. 

„Am fost în Tokyo pentru partea administrativă, înainte de construirea pavilionului”, spune Anca. 

Ele glumesc pe această temă, dar recunosc că au fost ocupate: au avut de susținut licența, mai arată sursa citată.  

Pavilionul are o suprafață de 900 mp și este împărțit în nouă zone tematice. În zona „Treptele Miracolului” există proiecții 3D prin care se recreează atmosfera din Salina Turda. În pavilion se găsește și un restaurant cu specific românesc, iar în zona de meșteșuguri sunt expuse obiecte din ceramică, lemn sau piele, dar și sculpturi de sare cu simboluri naționale. 

  „Această participare, cea de-a 25-a a României la expozițiile mondiale, întărește legăturile de prietenie și cooperare cu Japonia, bazate pe respect reciproc, schimb cultural și parteneriate durabile.

În cele patru luni de la deschidere, Pavilionul național al României a organizat peste 6.840 de micro-recitaluri și ateliere de creație, invitându-i pe vizitatori să descopere o țară frumoasă și diversă, sub tema Romania, Land of Tomorrow”, mai transmite MAE. 

