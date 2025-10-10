Video O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes

O ucraineancă de 35 de ani a fost prinsă la vama Porubne, înainte să intre în România, cu aproape un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes. Valuta era împachetată în zeci de pachete și mănunchiuri nedeclarate.

Femeia cu cetățenie ucraineană, în vârstă de 35 de ani, a ajuns în punctul internațional de trecere a frontierei Porubne, intenționând să iasă din țară spre România, transmite publicația Pravda.

Grănicerii aveau informații operative despre o posibilă trecere ilegală de valută, astfel că mașina a fost trimisă la un control amănunțit.

În timpul verificării, un grup mixt de inspectori – grăniceri și vameși – a descoperit un loc special amenajat în compartimentul motorului. Acolo se aflau 38 de pachete și 7 mănunchiuri de numerar nedeclarat.

Suma confiscată, la cursul Băncii Naționale a Ucrainei, este de 40 de milioane 160 de mii de grivne. A fost confiscat și un automobil Mercedes E 55 AMG, evaluat la 1 milion 200 de mii de grivne.

În urma acestui incident, grănicerii detașamentului Cernăuți au trimis o notificare către departamentul teritorial al Biroului de Securitate Economică al regiunii privind depistarea indiciilor unei infracțiuni.