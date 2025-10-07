Șofer român, urmărire periculoasă în Elveția: a sfidat vameșii și a fost prins după ce s-a izbit cu mașina de o clădire

Un șofer român a fost reținut în orașul elvețian Buchs, după ce a refuzat controlul vamal la punctul de trecere Kriessern și a fost urmărit de poliție.

Cursa sa s-a încheiat violent, mașina izbindu-se de o clădire, iar autoritățile investighează motivele pentru care bărbatul a încercat să fugă.

Totul a început duminică, jurul orei 13:30, la punctul de trecere Kriessern, unde vameșii elvețieni i-au făcut semn să oprească. În loc să se conformeze, șoferul de 51 de ani, aflat la volanul unui Peugeot gri înmatriculat în Franța, a apăsat pedala de accelerație și a trecut granița fără a se supune verificărilor, scrie polizeinews.

În scurt timp, mai multe echipaje au fost implicate în operațiune. Cursa nebună a continuat pe autostradă, apoi pe străzile orașului Buchs, unde bărbatul a condus cu viteză mare prin zone intens circulate, inclusiv prin centrul pietonal.

Românul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de fațada unei clădiri. Deși impactul a fost puternic, șoferul a scăpat nevătămat.

Polițiștii l-au încătușat pe loc.

Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă pentru a stabili motivele care l-au determinat pe bărbat să refuze controlul și să se angajeze într-o fugă periculoasă.

Poliția a făcut apel la martorii care au observat incidentul să contacteze forțele de ordine.