Un moldovean, căutat pentru tentativă de răpire a unui copil în Slovacia, prins la Vama Albița

Bărbatul în vârstă de 36 de ani, căutat de autoritățile din Slovacia pentru tentativă de răpire a unui copil, a fost încătușat în punctul de trecere a frontierei Albița, după ce, aflat într-un autocar, a încercat să intre în Republica Moldova.

Individul a fost încătușat în dimineața zilei de duminică, 5 octombrie, în timpul verificării actelor pasagerilor din autocar.

Căutat de autoritățile din Slovacia

,,În ziua de 05 octombrie a.c, în jurul orei 09.20, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieși din țară, pasager într-un autocar, un bărbat cu cetățenie Republica Moldova, în vârstă de 36 de ani. La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare emis de autorităţile din Slovacia, acesta fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul acestui stat”, conform responsabililor Poliției de Frontieră.

Bărbatul încătușat a fost predat ,,unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun”.