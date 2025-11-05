search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O tânără și un băiat de 16 ani, reţinuţi în Capitală pentru şantaj. Au amenințat un bărbat că-l vor defăima public dacă nu le dă bani

0
0
Publicat:

Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj, fiind acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii nereale defăimătoare despre el dacă nu le va da bani.

santaj si camatarie

Poliţişti de la Secţia 25 de Poliţie din Bucureşti au reţinut, marţi, două persoane, în vârstă de 16, respectiv 23 de ani, într-un dosar penal de şantaj.

Cercetările au fost declanşate la data de 29 iulie 2025, când poliţiştii Secţiei 25 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 31 de ani, că două persoane l-ar fi constrâns ameninţându-l că vor face publice, în mediul online, date personale, precum şi informaţii nereale despre el, scrie News.

Astfel, în urma investigaţiilor, poliţiştii au bănuit că fapta ar fi fost comisă de către o tânără de 23 de ani şi de un minor, în vârstă de 16 de ani.

Potrivit anchetatorilor, cei doi bănuiţi l-ar fi ameninţat pe bărbat, în cursul lunii iulie, că, în cazul în care nu le va da suma de bani solicitată, vor distribui prin intermediul reţelelor de socializare fotografia sa, numărul de telefon şi informaţii nereale, defăimătoare despre acesta.

De asemenea, bănuiţii i-ar fi transmis bărbatului că vor merge la domiciliul acestuia şi-l vor agresa fizic, în cazul în care nu le transferă mai multe sume de bani.

Marţi, 4 noiembrie 2025, cei doi presupuşi infractori au fost depistaţi şi duşi la audieri.

În baza probelor, cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentaţi magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de Secţia 25 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru şantaj.

Evenimente

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
gandul.ro
image
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
mediafax.ro
image
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
fanatik.ro
image
Cine era Simona Boila, doctorița româncă arsă de vie în casa ei din Franța: „O doamnă absolut fermecătoare”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
antena3.ro
image
Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Pensia de urmaș 2025: în ce condiții se acordă și cum se calculează suma primită
playtech.ro
image
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala Ungariei: „Plecarea sa era deja anticipată”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
„25 de morți” pe Aeroportul Cluj. Este știrea momentului
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
ANAF vinde case, apartamente și mașini! Iată cum le poți cumpăra la prețuri mici
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate