O tânără și un băiat de 16 ani, reţinuţi în Capitală pentru şantaj. Au amenințat un bărbat că-l vor defăima public dacă nu le dă bani

Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj, fiind acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii nereale defăimătoare despre el dacă nu le va da bani.

Poliţişti de la Secţia 25 de Poliţie din Bucureşti au reţinut, marţi, două persoane, în vârstă de 16, respectiv 23 de ani, într-un dosar penal de şantaj.

Cercetările au fost declanşate la data de 29 iulie 2025, când poliţiştii Secţiei 25 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 31 de ani, că două persoane l-ar fi constrâns ameninţându-l că vor face publice, în mediul online, date personale, precum şi informaţii nereale despre el, scrie News.

Astfel, în urma investigaţiilor, poliţiştii au bănuit că fapta ar fi fost comisă de către o tânără de 23 de ani şi de un minor, în vârstă de 16 de ani.

Potrivit anchetatorilor, cei doi bănuiţi l-ar fi ameninţat pe bărbat, în cursul lunii iulie, că, în cazul în care nu le va da suma de bani solicitată, vor distribui prin intermediul reţelelor de socializare fotografia sa, numărul de telefon şi informaţii nereale, defăimătoare despre acesta.

De asemenea, bănuiţii i-ar fi transmis bărbatului că vor merge la domiciliul acestuia şi-l vor agresa fizic, în cazul în care nu le transferă mai multe sume de bani.

Marţi, 4 noiembrie 2025, cei doi presupuşi infractori au fost depistaţi şi duşi la audieri.

În baza probelor, cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentaţi magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de Secţia 25 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru şantaj.