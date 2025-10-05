„Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie ca să îți distrug viața”. Infractorii cibernetici vânează adolescenți ușor de manipulat

Tot mai multe cazuri de șantaj sexual care vizează adolescenții online sunt înregistrate în SUA și Europa. Minorii sunt manipulați să trimită imagini intime, sub amenințarea că acestea vor fi făcute publice.

„Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie ca să îți distrug viața”. Acest mesaj înfiorător a fost primit pe o rețea socială de adolescentul american Evan Boettler, din partea unei persoane pe care o crezuse anterior a fi o fată de vârsta lui – în realitate, era un escroc online, scrie BBC.

La doar 90 de minute după ce a primit primul mesaj, tânărul de 16 ani și-a pus capăt vieții.

Șantajul sexual este una dintre infracțiunile online cu cea mai rapidă creștere. Victimele – adesea adolescenți din SUA și Europa – sunt păcălite să trimită fotografii sau videoclipuri intime, iar escrocii amenință că le vor face publice dacă nu primesc bani.

„Când ne-au spus în acea seară că nu mai este… nu avea niciun sens. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla asta familiei noastre”, spune mama lui Evan, Kari.

Ea a povestit cum, într-o după-amiază rece de început de ianuarie 2024, Evan a fost contactat pe Snapchat de cineva care pretindea că este o fată, sub numele de utilizator „JennyTee60”. Dar nu era ceea ce părea. În doar câteva minute, „Jenny” l-a convins să trimită imagini explicite cu el, iar apoi a început să îl șantajeze fără milă.

Adresa IP venea tocmai din Nigeria

La aproape doi ani de la moartea lui Evan, durerea familiei Boettler rămâne vie, iar căutarea răspunsurilor – plină de frustrare. Platforme precum Meta refuză să ofere informații fără un ordin judecătoresc – lucru pe care familia încă nu îl are, deși a cerut FBI-ului să intervină. În tot acest timp, autoritățile par să fi făcut foarte puține progrese.

Totuși, a existat o urmă esențială – la un moment dat, escrocul i-a cerut lui Evan datele de conectare la Facebook, iar când acestea au fost folosite, a rămas înregistrată o adresă IP. Acea urmă digitală i-a condus pe jurnaliștii de la BBC în mai multe locații din Nigeria, cel mai des în Lagos, cel mai populat oraș al țării.

Acolo au descoperit un grup de escroci, cunoscuți drept „Yahoo Boys” – denumiți astfel după email-urile folosite pentru a desfășura escrocherii online în anii 2000. Acești tineri, adesea în jurul vârstei de 20 de ani, trăiesc în zone sărace, dar visează la mașini scumpe și bani rapid.

Unul dintre ei este Ola, care a explicat mecanica șantajului sexual: „Îți creezi un cont de fată folosind nume false generate automat”, a spus el. „Este un site unde obții nume de persoane din țara pe care o vrei.”

Cum sunt vânați adolescenții

Odată ce profilul este creat, începe țintirea victimelor. Pentru escroci, băieții de pe cealaltă parte a ecranului devin doar nume de utilizator, iar ei trimit mesaje la sute de persoane zilnic, sperând ca unul dintre ele să le trimită bani.

Pentru Ola, era imposibil de conceput ca un adolescent britanic sau american să nu poată plăti. În mintea lui, cine se naște în Occident are automat privilegii.

La întrebarea de ce viza tinerii, răspunsul lui a fost la fel de direct: „Pentru că dorința lor sexuală e mare, iar băieții se tem că pozele lor vor ajunge la colegi, părinți sau prieteni.”

Răspunsul Meta

În SUA, rapoartele de sextortion către FBI s-au dublat în ultimii trei ani, ajungând la 55.000 în 2024. În Marea Britanie, Agenția Națională pentru Criminalitate primește lunar 110 raportări.

Companiile de social media spun că acționează, dar criticii afirmă că ar putea interveni mai agresiv.

Brandon Guffey, reprezentant de stat în California, al cărui fiu Gavin s-a sinucis în 2022 după ce a fost vizat pe Instagram, la vârsta de 17 ani le-a povestit jurnaliștilor că înainte de moartea fiului său, Brandon pregătea un proces împotriva Meta, argumentând că platforma nu l-a protejat de prădători. Unele conturi folosite la șantaj au fost eliminate, altele au rămas active. Pentru Brandon, acest detaliu era esențial.

Meta a spus că în 2024 a eliminat 63.000 de conturi de sextortion legate de Nigeria, inclusiv 2.500 parte a unei rețele coordonate care viza adolescenți occidentali. Criticii spun însă că aceste cifre doar ilustrează amploarea problemei.

Un purtător de cuvânt Meta a declarat că sugestia că ar putea eradica sextortion dacă ar vrea este „pur și simplu falsă”. Compania afirmă că luptă activ împotriva rețelelor de escroci și sprijină autoritățile.

„Avem aproximativ 40.000 de angajați în siguranță globală, cu peste 30 de miliarde $ investiți în ultimul deceniu”, a spus purtătorul de cuvânt, „inclusiv prin setări stricte automate pentru adolescenți și notificarea lor când discută cu persoane din alte țări.”

Scepticismul părinților este împărtășit și în interiorul Meta. Arturo Bejar, fost director de inginerie devenit whistleblower, a declarat în fața Congresului SUA în 2023 că conducerea companiei a ignorat avertismente repetate privind pericolele pentru copii.

„Continuă să demonstreze că nu vor să știe când copiii sunt în pericol, nu vor să lase pe nimeni să știe… pentru că nu vor să se ocupe de asta”, a spus el.

Sprijin pentru victime

Internet Watch Foundation (IWF) oferă un instrument prin care minorii din întreaga lume pot raporta confidențial imagini nud sau sexuale cu ei înșiși, să le elimine de pe internet și să prevină reîncărcarea acestora.

Dacă conținutul nu a fost încă publicat online, organizația poate crea o „amprentă digitală” care să împiedice distribuirea, deși nu poate elimina materialul de pe rețele criptate precum WhatsApp sau dacă a fost salvat pe telefon sau calculator.

În Marea Britanie, IWF colaborează cu Childline prin serviciul „Report Remove”, oferind și consiliere copiilor care raportează materiale.

În primele opt luni ale anului 2025, IWF a luat măsuri în 723 de cazuri, dintre care 224 implicau șantaj sexual.