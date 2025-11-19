Bătaie în sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise Ilfov. Agresorii aveau un întreg arsenal

Trei bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani s-au luat la bătaie. Doi dintre ei au folosit un baston telescopic și spray lacrimogen, iar al treilea avea asupra lui un obiect contondent interzis.

Un conflict spontan a avut loc miercuri, 19 noiembrie, în incinta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov din Sectorul 2. În incident au fost implicați trei tineri cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani.

Din primele verificări ale poliției, doi dintre bărbați ar fi avut un conflict fizic, în timpul căruia ar fi utilizat obiecte contondente, inclusiv un baston telescopic, precum și spray iritant-lacrimogen. De asemenea, cel de-al treilea bărbat a fost depistat având asupra sa un obiect contondent, a cărui port sau folosire este interzisă în spațiul public.

”Personalul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări a intervenit prompt pentru a aplana conflictul și pentru a asigura protecția celorlalte persoane aflate în incintă, imobilizând bărbații până la sosirea echipelor Secției 6 Poliție. Toate cele trei persoane au fost identificate, iar polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale conform Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de tulburare a ordinii și liniștii publice”, anunță Poliția Municipiului București.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „lovire sau alte violențe” și „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, cauza fiind instrumentată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Niciunul din cei implicați nu a dorit să depună plângere penală.