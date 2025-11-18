Percheziții în București și în mai multe județe, într-un dosar de trafic internațional cu mașini de lux. La cât ajunge prejudiciul

Polițiștii Capitalei au pus în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară marți, 18 noiembrie, în mai multe județe, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni conexe traficului internaţional cu autoturisme de lux.

Perchezițiile au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Dolj, scrie News.ro.

Potrivit anchetatorilor, şapte persoane, sub diverse forme de participaţie, ar fi procurat, din state ale Uniunii Europene, autoturisme de lux, pe care ulterior le-ar fi înmatriculat în România.

Ulterior, după ce vehiculele erau vândute unor cumpărători de bună-credinţă, acestea erau declarate furate în statele de provenienţă, în scopul obţinerii unor despăgubiri de asigurare sau pentru a evita plata ratelor contractuale.

Prejudiciul a fost estimat la 375.000 de euro.

În urma perchezițiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care documente, medii de stocare, sume de bani şi o armă, care a fost ridicată în vederea expertizării.

Totodată, în cauză au fost identificate şi depistate cele patru maşini folosite în activitatea infracţională.

În cauză toate persoanele bănuite de săvârşirea faptelor au fost depistate şi conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, tăinuire şi fals intelectual.