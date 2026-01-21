O româncă este căutată după ce a abandonat un nou-născut mort dintr-un autocar, în Austria. Bebelușul a avut o moarte violentă

O româncă este căutată de autoritățile austriece după ce un nou-născut a fost găsit mort într-o geantă abandonată în estul Austriei, aproape de granița cu Ungaria. Autoritățile cred că femeia ar fi coborât dintr-un autocar și ar fi părăsit copilul în frig.

Autopsia a arătat că fetița s-a născut vie și a murit în urma unei lovituri violente, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Parchetului din Eisenstadt. Cauza morții a fost un traumatism cranio-cerebral, scrie presa austriacă.

Potrivit informațiilor obținute de publicația „Krone”, imaginile de supraveghere (care nu au fost făcute publice) surprind o femeie coborând în grabă dintr-un autobuz din România, îndreptându-se spre o zonă fără vizibilitate și revenind câteva minute mai târziu.

Împreună cu șoferul autobuzului, aceasta ar fi așezat geanta sport în care se afla copilul lângă un coș de gunoi – incidentul ar fi avut loc duminică, în jurul orei 9.00.

Ce au descoperit anchetatorii

Conform celor mai recente informații, femeia este suspectată că ar fi o îngrijitoare româncă. Poliția și Biroul de Investigații Criminale al landului continuă căutările pentru identificarea ei, a autobuzului și a șoferului. Operațiunea a fost extinsă și pe teritoriul Germaniei. Primele concluzii desprinse din imaginile video sugerează că nașterea ar fi avut loc la fața locului.

Descoperirea șocantă a fost făcută duminică, în jurul orei 13.00, de către câțiva călători. Aceștia au observat o geantă sport neagră abandonată în aer liber. În interior se afla un bebeluș, nemișcat, fără niciun semn de viață.

Vestea a provocat o stare de panică la fața locului. Echipajele de salvare sosite nu au mai putut decât să constate decesul nou-născutului.

Parchetul din Eisenstadt desfășoară o amplă operațiune de identificare a autocarului implicat, despre care se crede că s-ar fi aflat deja pe teritoriul Austriei după comiterea faptei. Anchetatorii încearcă să reconstituie traseul exact al autocarului, precum și identitatea tuturor persoanelor aflate la bord.