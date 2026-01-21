search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O româncă este căutată după ce a abandonat un nou-născut mort dintr-un autocar, în Austria. Bebelușul a avut o moarte violentă

0
0
Publicat:

O româncă este căutată de autoritățile austriece după ce un nou-născut a fost găsit mort într-o geantă abandonată în estul Austriei, aproape de granița cu Ungaria. Autoritățile cred că femeia ar fi coborât dintr-un autocar și ar fi părăsit copilul în frig.

Femeia este căutată de autoritățile din Austria FOTO Shutterstock
Femeia este căutată de autoritățile din Austria FOTO Shutterstock

Autopsia a arătat că fetița s-a născut vie și a murit în urma unei lovituri violente, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Parchetului din Eisenstadt. Cauza morții a fost un traumatism cranio-cerebral, scrie presa austriacă.

Potrivit informațiilor obținute de publicația „Krone”, imaginile de supraveghere (care nu au fost făcute publice) surprind o femeie coborând în grabă dintr-un autobuz din România, îndreptându-se spre o zonă fără vizibilitate și revenind câteva minute mai târziu.

Împreună cu șoferul autobuzului, aceasta ar fi așezat geanta sport în care se afla copilul lângă un coș de gunoi – incidentul ar fi avut loc duminică, în jurul orei 9.00.

Ce au descoperit anchetatorii

Conform celor mai recente informații, femeia este suspectată că ar fi o îngrijitoare româncă. Poliția și Biroul de Investigații Criminale al landului continuă căutările pentru identificarea ei, a autobuzului și a șoferului. Operațiunea a fost extinsă și pe teritoriul Germaniei. Primele concluzii desprinse din imaginile video sugerează că nașterea ar fi avut loc la fața locului.

Descoperirea șocantă a fost făcută duminică, în jurul orei 13.00, de către câțiva călători. Aceștia au observat o geantă sport neagră abandonată în aer liber. În interior se afla un bebeluș, nemișcat, fără niciun semn de viață.

Vestea a provocat o stare de panică la fața locului. Echipajele de salvare sosite nu au mai putut decât să constate decesul nou-născutului.

Parchetul din Eisenstadt desfășoară o amplă operațiune de identificare a autocarului implicat, despre care se crede că s-ar fi aflat deja pe teritoriul Austriei după comiterea faptei. Anchetatorii încearcă să reconstituie traseul exact al autocarului, precum și identitatea tuturor persoanelor aflate la bord.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță
gandul.ro
image
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
mediafax.ro
image
60 de milioane de euro! Suma astronomică pe care Antena 1 ar putea ajunge s-o plătească fără România la CM de fotbal! Exclusiv
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Momentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şine
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Schimbări importante pentru cine cumpără maşini second-hand. Taxele din 2026
playtech.ro
image
Noul director general al Apelor Române a solicitat executarea silită a instituției pe care o conduce. Ce daune materiale a cerut
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Se schimbă BANII! Moneda națională dispare definitiv de la 1 februarie 2026. NU mai e acceptată
romaniatv.net
image
Iohannis nu scapă! Tribunalul Sibiu a admis cererea ANAF privid cealaltă jumătate a casei care a aparținut cuplului prezidențial
mediaflux.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Horoscop financiar februarie 2026. Cele 3 zodii care câștigă bani și cine sunt nativii care riscă o gaură serioasă în buget
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Horoscop financiar februarie 2026. Cele 3 zodii care câștigă bani și cine sunt nativii care riscă o gaură serioasă în buget

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate