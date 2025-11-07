O persoană a decedat, vineri, în urma unui accident rutier produs pe sensul de mers Constanţa -Bucureşti, la kilometrul 68, în care au fost implicate trei autoturisme, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Călăraşi.

Trei autoturisme, în care se aflau în total cinci persoane, au fost implicate în această dimineață, 7 noiembrie 2025, într-un accident rutier produs pe Autostrada A2, pe sensul Constanța – București, la kilometrul 67, în zona localității Dor Mărunt, județul Călărași.

Incidentul rutier a avut loc în jurul orei 7.00, iar traficul rutier a fost deviat către DN 3A, între Drajna și Lehliu Gară, potrivit Agerpres.

Din primele infromații, se pare că un pasager dintr-un autoturism s-a simțit rău, iar șoferul a oprit brusc pentru a suna la numărul unic de urgență 112. Două mașini care circulau în spate nu au avut timp să frâneze, iar pasagerul aflat în suferință a fost lovit mortal.

"În această dimineaţă, la ora 6:10, ISU Călăraşi a fost solicitat să intervină pe A2, la kilometrul 67, pe sensul de mers Constanţa-Bucureşti, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Echipele de salvatori au constatat că în autoturisme se aflau, în total, cinci persoane. În primul autoturism se afla o persoană decedată şi încarcerată, iar cealaltă persoană era conştientă şi cooperantă, fără traumatisme majore, care s-a autoevacuat. În al doilea autoturism era doar conducătorul auto care nu a necesitat îngrijiri medicale, iar în cel de-al treilea autoturism se aflau două persoane care aveau traumatisme uşoare şi care nu au necesitat transportul la spital", a declarat vineri, purtătorul de cuvânt al ISU Călăraşi, Ovidiu Tătăranu.