Polițistul beat care a provocat un accident rutier în Constanța şi a fugit de la locul faptei este urmărit penal

Poliţistul din Constanţa care care a provocat un accident duminică, 2 noiembrie, în urma căruia trei persoane au fost rănite şi a fugit de la locul faptei este urmărit penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au anunţat, miercuri, că procurorii au început urmărirea penală faţă de Robert-Vasile Melencu, agent de poliţie rutieră în cadrul Biroului Siguranţă Rutieră al Poliţiei Municipiului Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia şi vătămare corporală din culpă.

„La data 02 noiembrie 2025, în jurul orei 07:00, deşi avea o îmbibaţie alcoolică de 1,47 g/l alcool pur în sânge la prima probă prelevată, inculpatul a condus un autoturism BMW pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanţa, iar la intersecţia sens giratoriu cu strada I.G. Duca, din cauza neacordării de prioritate la schimbarea benzii de deplasare, a intrat în coliziune cu un autoturism Skoda Fabia, condus regulamentar de persoana vătămată L.M. şi le-a provocat acesteia şi altor două pasagere leziuni traumatice vindecabile în câte 20-25, 3-4, respectiv 20-25 de zile de îngrijiri medicale.

După producerea accidentului inculpatul nu a oprit autoturismul, ci l-a condus în direcţia opusă, spre Casa de Cultură a Sindicatelor, părăsind locul accidentului, iar după o distanţă de circa 180 m a provocat un alt accident rutier soldat doar cu daune materiale la alte două autovehicule, apoi a plecat pedestru de la locul faptei”, au afirmat procurorii.

Acesta s-a prezentat la sediul Poliţiei Rutiere, după care a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Judecătoriei Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, scrie News.ro.

Avocatul Cristian Ion a declarat jurnaliştilor că cele trei persoane rănite în accident sunt asistente medicale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, iar când s-a produs evenimentul rutier acestea se îndreptau către locuinţele lor.

El a precizat şi care este starea victimelor.

„Una dintre victime are fractură de coloană în trei locuri, o altă victimă are patru coaste fracturate şi cea de-a treia victimă are leziuni puţin mai uşoare, însă toate au fost internate în spital şi se află în convalescenţă”, a afirmat avocatul.