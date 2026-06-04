search
Joi, 4 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Livratorul din Sri Lanka care și-a pierdut un picior la București. Povestea din spatele unei campanii virale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O campanie de strângere de fonduri pentru un tânăr din Sri Lanka, rămas fără un picior în urma unui accident rutier petrecut în București, a devenit virală pe rețelele de socializare. În doar câteva zile, sute de oameni au distribuit apelul și au donat bani pentru Iran, un livrator de mâncare în vârstă de 23 de ani.

Livratorul Iran
Livratorul Iran și-a pierdut un picior. Foto 4fund.org

Dincolo de drama personală, cazul scoate însă la lumină o realitate mai puțin cunoscută despre zecile de mii de muncitori asiatici care au ajuns în ultimii ani în România: mulți dintre ei pornesc la drum deja împovărați de datorii.

Potrivit descrierii campaniei publicate pe platforma 4fund, Iran provine dintr-o familie de pescari din Sri Lanka și a contractat un împrumut de aproape 5.000 de euro pentru a-și finanța mutarea în România pentru muncă, cu o dobândă lunară de 100 de euro. Nu a apucat să lucreze mai mult de două luni în România, astfel că povara banilor ce trebuie înapoiați apasă acum asupra lui și a familiei sale, într-o țară în care salariul mediu abia trece de 200 de euro. 

Organizatorii campaniei spun că una dintre primele întrebări pe care acesta le-a pus după operație a fost dacă va putea beneficia de o proteză și dacă va mai avea șansa să își găsească un loc de muncă pentru a-și plăti datoriile.

România a devenit dependentă de forța de muncă asiatică

În ultimii ani, deficitul de personal din construcții, logistică, HoReCa, agricultură și servicii de livrare a determinat angajatorii români să se orienteze masiv către muncitori din afara Uniunii Europene.

Datele oficiale arată că România a aprobat anual zeci de mii de avize de muncă pentru cetățeni din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan sau Vietnam. În marile orașe, prezența lor a devenit obișnuită. Îi întâlnim pe șantiere, în restaurante, în depozite sau pe bicicletele și scuterele firmelor de livrări.

Împrumuturi de mii de euro pentru un loc de muncă în Europa

Pentru mulți lucrători din Asia de Sud, obținerea unui contract de muncă într-o țară europeană reprezintă o investiție în viitorul întregii familii. În practică, această investiție vine adesea la pachet cu datorii considerabile.

Organizațiile internaționale care monitorizează migrația pentru muncă au semnalat în repetate rânduri că numeroși muncitori plătesc comisioane agențiilor de recrutare, costuri administrative, taxe pentru documente, bilete de avion și alte cheltuieli asociate procesului de relocare.

În unele cazuri, sumele ajung la câteva mii de euro, o valoare uriașă raportată la veniturile din țările de origine. Pentru a le acoperi, mulți contractează împrumuturi de la rude, instituții financiare sau creditori locali.

Firmele care recrutează muncitori străini cer revizuirea proiectului care impune garanții de 200.000 de euro

Astfel, înainte de primul salariu, o parte dintre muncitorii străini au deja datorii pe care trebuie să le ramburseze lună de lună.

Ce se întâmplă când apare un accident

În teorie, lucrătorii străini care au contracte legale de muncă beneficiază de asigurare de sănătate și de drepturile prevăzute de legislația românească. În practică însă, un accident grav poate genera probleme care depășesc cu mult aspectul medical.

Dacă persoana nu mai poate munci pentru o perioadă îndelungată sau trebuie să se întoarcă în țara de origine, veniturile dispar, în timp ce obligațiile financiare rămân. Pentru familiile care depind de banii trimiși din străinătate, impactul poate fi devastator.

În cazul lui Iran, prietenii și conaționalii sunt cei care îi oferă sprijin imediat. Potrivit descrierii campaniei, aceștia îi aduc mâncare, cumpără medicamente, discută cu medicii și îl ajută cu traducerile.

Nu știm cum funcționează sistemul medical, nimeni nu ne explică. Acum am învățat și ne-am înscris toți la medic de familie”, este unul dintre mesajele incluse în apelul pentru donații.

O problemă despre care se vorbește prea puțin

Specialiștii în migrația forței de muncă atrag atenția că situația muncitorilor străini nu ar trebui analizată doar prin prisma deficitului de personal din România.

Dincolo de cifrele privind avizele de muncă și nevoile companiilor, există și problema costurilor suportate de lucrători pentru a ajunge în Europa. În multe state asiatice, fenomenul îndatorării pentru migrație este bine documentat și reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități ale muncitorilor.

În momentul în care salariile sunt mai mici decât cele așteptate, apar perioade fără lucru sau intervin probleme medicale, datoriile pot deveni imposibil de gestionat.

Campania pentru Iran a devenit simbolul unei realități mai ample

La momentul publicării, campania strânsese aproape 3.000 de euro din ținta de 6.500 de euro. Banii ar urma să fie folosiți pentru achitarea împrumutului contractat pentru plecarea la muncă și pentru a-i oferi tânărului posibilitatea de a începe o nouă activitate după întoarcerea în Sri Lanka.

Însă succesul campaniei spune și altceva. Pentru mulți români, a fost probabil prima dată când au aflat că în spatele livratorului care aduce mâncarea la ușă se poate afla o persoană care a împrumutat mii de euro pentru șansa de a lucra în Europa.

Povestea lui Iran este una individuală. Fenomenul pe care îl scoate la lumină este însă mult mai larg și privește mii de muncitori străini care contribuie astăzi la funcționarea economiei românești, în timp ce încearcă să își plătească datoriile și să susțină familii aflate la mii de kilometri distanță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
digi24.ro
image
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României
stirileprotv.ro
image
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Câte zile are Tomac la dispoziție să formeze un guvern
gandul.ro
image
Nicușor Dan explică de ce l-a ales pe Tomac în funcția de premier
mediafax.ro
image
Per Johansson vrea finala Gyor – CSM Bucureşti: „Am sentimente puternice! Ar fi o finală electrizantă la Budapesta!” Interviu exclusiv
fanatik.ro
image
Tragedia copilului mort la Bacău: Raportul DSU arată un lanț catastrofal de erori în intervenția de urgență
libertatea.ro
image
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
digi24.ro
image
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
gsp.ro
image
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
digisport.ro
image
Cristian Pomohaci a fost arestat în dosarul în care este acuzat de viol asupra minorilor. Ce spun autoritățile
click.ro
image
Găsit premier, caut majoritate. Surse: Cine va ocupa ministerele cheie în Guvernul Tomac
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Misiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvern
observatornews.ro
image
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
cancan.ro
image
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
prosport.ro
image
7 semne că un anunț de cazare de pe Booking ar putea fi fals. Ce trebuie să verifici înainte să plătești
playtech.ro
image
Aurelian Chițu a semnat după ce a refuzat o echipă din SuperLiga
fanatik.ro
image
5.500 de euro pentru fiecare locuitor. Ce județe primesc cei mai mulți bani europeni raportat la populație. „Campionii" la fonduri adună de trei ori peste cele mai slabe județe
ziare.com
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe prim-ministrul desemnat al României: ”Nu se compară! E diferență ca de la cer la pământ”
digisport.ro
image
Lux fără limite la nunta fiului lui Florin Salam! Ce preparate sofisticate au avut invitații în farfurii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Locul de VIS în care a plecat Monica Bîrlădeanu în vacanță cu Valeriu Gheorghiță. A postat și primele imagini din escapada romantică de pe malul Atlanticului / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A riscat totul pentru funcția de premier. Decizia luată de Eugen Tomac cu o zi înainte de desemnare
mediaflux.ro
image
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
VIDEO | Andreea Bostănică, în ambulanță după bătaia cu Ana Beregoi. Sora Iulianei Beregoi, plină de sânge pe la ochi: „M-a bătut cu pumnii în cap / Îmi e frică de tine”
actualitate.net
image
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
click.ro
image
Ce meniu a avut Aurelian Temișan la reinterpretarea nunții cu Monica Davidescu. Preotul care i-a cununat acum 20 de ani a oficiat o nouă slujbă lângă piscină
click.ro
image
Teo Trandafir, în lacrimi după mărturisirea făcută de Maia. Ce i-a spus fiica sa: „Cu prețul vieții”
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
13051 jpeg
Fulgerul care ar fi ucis un împărat roman și a schimbat istoria imperiului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre divorțul Nicoletei Luciu! Vedeta a făcut anunțul live pe TikTok
image
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”

OK! Magazine

image
Harry și Meghan nu-și dezamăgesc fanii. A apărut noua fotografie de familie cu sărbătorita zilei, Lilibet

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Începi să uiţi tot mai des? Iată ce te poate ajuta!