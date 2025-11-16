Video O minoră de 13 ani, agresată sexual și jefuită în lift de un bărbat de 50 de ani. Momentul a fost surprins de camere

O minoră de 13 ani a fost agresată sexual și jefuită în liftul blocului în care locuiește, de un bărbat de 50 de ani. Imaginile au fost surprinse de camere de supraveghere montate pe casa scării și au ajuns ulterior pe TikTok.

Agresorul ar fi blocat liftul între etaje și ar fi obligat-o pe fată să îi dea bunurile, după care a atins-o în zonele intime. Adolescenta le-a spus părinților ce i s-a întâmplat, iar mama ei a alertat poliția. Incidentul s-a produs în Sectorul 3, zona Sălăjan, în Capitală.

Bărbatul de 50 de ani a fost identificat de oamenii legii și dus la sediu, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

„La data de 14.11.2025, în jurul orei 20:20, Secția 13 Poliție, a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, ar fi fost abordată de un bărbat, de aproximativ 50 de ani, la intrarea în liftul imobilului în care locuiește, în Sectorul 3. În timpul deplasării liftului între etaje, minora ar fi fost agresată sexual și deposedată de bunuri”, transmite reprezentanții DGPMB.

Din primele verificări a reieșit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje și, sub amenințarea cu acte de violență, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, ulterior atingând-o cu forța în zone intime. Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona.

„În prezent activitățile sunt în dinamică, sub coordonarea unui procuror specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor si tragerea la răspundere penală a făptuitorului”, conchide DGPMB.