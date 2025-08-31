Alertă pe plaja din 2 Mai: un obiect metalic cu inscripții rusești a stârnit panică

Un obiect metalic de origine necunoscută, cu inscripții rusești, a fost găsit duminică, 31 august, pe plaja din 2 Mai, județul Constanța. Autoritățile au intervenit rapid și au izolat zona pentru a asigura siguranța turiștilor.

Obiectul, de culoare neagră și cu aspect ascuțit, a fost observat în zona Micul Golf, foarte aproape de țărm. Prezența inscripții rusești a ridicat suspiciuni că ar putea fi un proiectil, ceea ce a determinat evacuarea turiștilor și restricționarea accesului pe plajă până la sosirea experților.

Pentru a evita orice risc, turiștii au fost evacuați, iar accesul în zonă a fost restricționat până la sosirea specialiștilor. Potrivit Ziua Constanța, forțele de ordine au securizat imediat zona, pentru a preveni orice risc.

Concluzia specialiștilor

După o examinare atentă, specialiștii au confirmat că obiectul nu prezintă pericol imediat. Era vorba despre un fragment dintr-o rachetă rusească, mai precis partea frontală, fără încărcătură explozivă.

Obiectul a fost ridicat de pompieri și va fi transportat la un depozit special, unde urmează să fie distrus.

Descoperiri similare pe litoralul Mării Negre

De la începutul conflictului din Ucraina, Marea Neagră a devenit scena unor descoperiri similare. Pe coastele de la România până în Turcia, valurile au adus pe plaje atât mine marine, cât și fragmente de rachete, amintind de pericolele ascunse în ape.