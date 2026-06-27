Video Scandal la aeroport. O femeie nu a fost lăsată să urce în avion din cauză că avea prea puține haine pe ea: „Ești dezbrăcată”

O influenceriță din Germania susține că a fost împiedicată să se îmbarce într‑un avion Lufthansa pe motiv că ținuta ei ar fi fost „prea sumară”. Incident a avut loc în plină caniculă europeană.

Edda Pilz, cunoscută online ca Edda Elisa și urmărită de peste 550.000 de persoane pe Instagram, spune că angajații companiei aeriene i‑au transmis că arată ca și cum ar fi „goală”, relatează LAD Bible.

Ce s‑a întâmplat la poarta de îmbarcare

Tânăra de 25 de ani purta pantaloni scurți și un top sport, o ținută pe care spune că a ales-o date fiind temperaturile de peste 30°C.

Într‑un videoclip postat pe Instagram din zona de bagaje a aeroportului, Edda povestește că, atunci când a încercat să scaneze biletul, un angajat i‑a spus: „Nu puteți urca”.

Influenceriță spune că atunci când a cerut explicații, i s-ar fi spus: „Nu aveți nimic pe dumneavoastră. Sunteți goală.”

Personalul i‑a cerut să se acopere, iar influencerița a îmbrăcat o bluză cu glugă, pe care a închis‑o până sus. Abia atunci i s‑a permis accesul în avion.

Reacția Lufthansa

Contactată de presa internațională, compania aeriană a transmis că analizează intern orice incident în care un pasager ar fi putut avea o interacțiune neregulamentară cu personalul.

„Lufthansa ia foarte în serios orice semnal privind posibile nereguli în modul în care sunt tratați pasagerii și verifică intern astfel de situații”, a declarat un purtător de cuvânt.

Totodată, compania a subliniat că angajații au dreptul să acționeze „cu discreție” atunci când aplică regulile privind comportamentul și ținuta pasagerilor.

„Ca principiu general, Lufthansa se așteaptă ca toți pasagerii să poarte îmbrăcăminte adecvată naturii transportului public și să nu afecteze confortul celorlalți călători, proveniți din culturi diverse”, a precizat compania aeriană, menționând că această regulă face parte din Condițiile Generale de Transport.

Reguli similare în întreaga industrie

Majoritatea companiilor aeriene își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea pasagerilor care poartă ținute considerate „ofensatoare” sau „nepotrivite”.

În cazul de relatat de creatoarea de conținut, Lufthansa nu a precizat dacă incidentul va avea consecințe pentru angajații implicați.