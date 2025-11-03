search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Brandurile de lux – Louis Vuitton, Dior, Tiffany – dau tonul revenirii pieței

0
0
Publicat:

LVMH, grupul care deține branduri de lux precum Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany & Co. și Fendi, a publicat rezultatele financiare pe trimestrul al treilea, generând optimism pentru întregul sector.

Magazinul Louis Vuitton prădat de hoți de două ori în ultimele săptămâni Colaj DMS

Creșterea organică de 1% a veniturilor, la 58,1 miliarde de euro poate părea marginală, dar a oferit întocmai carburantul necesar pentru investitorii care se așteptau la scăderea cifrei de afaceri, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Totuși, nu toate segmentele au înregistrat o performanță peste așteptări, dar componenta de retail prin canale selective a avansat cu 7%. China a propulsat creșterea din întreaga regiune asiatică, mai puțin Japonia. E o veste bună, care schimbă tendința după două trimestre de scădere anuală de 6 și 11% a veniturilor.

Segmentul de lux era în declin

Acțiunile companiilor din domeniul luxului erau în suferință de mai multe trimestre, unul dintre motive fiind tocmai declinul pieței din China. Acum, veștile din principala piață a brandului au contribuit la relansarea entuziasmului. Titlurile LVMH (simbol MC pe bursa pariziană) au avansat cu 12,2%, cel mai bun rezultat de după ianuarie 2024.

Înainte de raportări, anul adusese un minus de 16,1% al cotațiilor. Veniturile din vânzări au fost impulsionate de organizarea de evenimente și de un număr mai ridicat de vizitatori, inclusiv ca urmare a interesului pentru The Louis. Designul în formă de vas de croazieră al magazinului din Shanghai deschis în iunie a captat atenția publicului, care s-a transformat ulterior în vânzări, punctează Claudiu Cazacu.

Cu toate acestea, este mult de recuperat, volumele de bunuri vândute marcând o scădere de 20% între 2022 și 2024. Stabilizarea este un prim pas, și veștile macro recente din China sunt mixte: deși economia a avansat cu 4,8%, peste așteptări, motorul a fost exportul, nu cererea internă. Vânzările au crescut cu 3% anualizat, încetinind de la 3,4% în august, și venitul net disponibil a crescut cu 4,5% în mediul urban, sub ritmul de 6% din rural. Dificultățile din sectorul imobiliar persistă și ele, limitând sentimentul consumatorilor.

L'Oreal are perspective optimiste

Astfel, e nevoie de date suplimentare pentru a confirma un trend de redresare. Potrivit CEO-ului L'Oreal, care a obținut, de asemenea, un avans al vânzărilor în China, un singur trimestru nu înseamnă un trend, semnalând prudență în estimări. Totuși, compania sa a cumpărat cu 4 miliarde de Euro o divizie de parfumuri și licențe de utilizare a unor branduri, inclusiv Gucci, pentru produse cosmetice, de la Kering. Acesta este un semnal de încredere în perspectiva sectorului de lux pe termen lung.

Citește și: Care este adevăratul preț al luxului și cum este influențat de acuzațiile de exploatare a muncitorilor

Kering, al cărui nou CEO este fostul șef de la Renault, Luca di Meo, are misiunea de a reduce datoriile și de a se concentra pe brandurile principale, în primul rând Gucci, care a adus aproape jumătate din veniturile companiei anul trecut. Titlurile Kering au crescut cu 35,1% anul acesta, piața oferind încredere planurilor noului CEO, menționează consultantul de strategie al XTB România.

Hermes este în scădere

Titlurile Hermes, pe de altă parte, au un minus de 6,2% anul acesta. Faimosul producător de genți și accesorii a cunoscut un avans de peste 7% în aceeași sesiune în care rezultatele LVMH au surprins pozitiv. Acțiunile pierdeau 12% de la începutul anului până miercurea trecută, cu o recuperare insuficientă pentru a trece în teritoriu pozitiv față de începutul anului.

În deschiderea de miercuri, acțiunile erau în scădere cu peste 4%, după rezultate care au dezamăgit. Firma nu a crescut decât cu 5% prețurile în SUA pentru a transmite taxele vamale majorate, și directorul său financiar a vorbit de o ”foarte mică îmbunătățire” în China în trimestrul al treilea. În termeni relativi, față de LVMH, comentariile și cifrele au părut să nu inspire prea mult entuziasm, sentiment reflectat direct în cotații.

Cu o pondere importantă a sectorului în capitalizarea totală, bursa franceză a fost susținută de veștile bune din domeniul produselor de lux. Cu toate acestea, apăsată de incertitudini politice, datorie în creștere și un drum neclar spre reducerea deficitului, indicele bursier a rămas în urma celui german anul acesta.

Provocările rămân majore în sectorul bunurilor de lux

Speranțele de recuperare, fie și parțială, a decalajelor s-au legat de raportările unor giganți precum LVMH. Rezultatele sale au energizat acțiunile din domeniul luxului și le-au transformat în cele mai performante titluri ale pieței franceze în ultima săptămână, dar dezamăgirea raportului Hermes și preocupări de ordin macro au condus la corecții miercuri.

Trimestrul al patrulea vine cu provocări pentru LVMH inclusiv din partea efectelor variației cursului de schimb și a unui mediu macro mai dificil la nivel global. Pentru ceilalți jucători, de asemenea, continuarea investițiilor, reducerea datoriilor și modalități inovative de a capta atenția clienților sunt esențiale pentru a păstra tendințele favorabile ale acțiunilor, într-un final de an cu riscuri variate. Corecțiile recente ale aurului și altor metale prețioase oferă un puternic indiciu al vitezei cu care percepțiile se pot schimba în piețe, mai adaugă Claudiu Cazacu.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
digi24.ro
image
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
stirileprotv.ro
image
Scene șocante lângă Capitală. Doi tineri au agresat un livrator asiatic, ce a declarat acesta
gandul.ro
image
Prima sarcină obținută cu ajutorul AI și al roboților
mediafax.ro
image
Ion Țiriac, Donald Trump de Europa! “A dat peste 1 milion de euro, banul jos!”
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Surpriză uriașă în cel mai recent sondaj
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
observatornews.ro
image
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură
playtech.ro
image
Legenda Universității Craiova a dat de pământ cu Rapid după 2-2 în Bănie: „Cei mai slabi! Cel mai bun jucător al lor? Arbitrul!”. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Animal unic în lume, văzut pentru prima oară în sălbăticie care bântuie pădurea...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Schimbare totală de vreme în România! Românii trebuie să se pregătească!
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
5 persoane, inclusiv 3 copii, au murit în noaptea de Halloween: „Această tragedie doare cu adevărat”
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?