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Influenceriță arestată pe aeroportul din Maroc, după un videoclip critic la adresa țării. Autoritățile invocă defăimarea

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O creatoare de conținut a fost reținută pe aeroportul Marrakech Menara, chiar înainte de a se îmbarca spre Franța, după publicarea unui videoclip pe TikTok în care critica experiența sa de călătorie în Maroc.

O creatoare de conținut a fost reținută pe aeroportul Marrakech Menara. FOTO: Shutterstock
O creatoare de conținut a fost reținută pe aeroportul Marrakech Menara. FOTO: Shutterstock

Yass Naubelle, în vârstă de 30 de ani, influencer și fondatoare a unui brand de produse de îngrijire a pielii, a fost oprită de autoritățile de frontieră pe 13 iunie, în baza unui mandat național, în timp ce se pregătea să părăsească țara, relatează Express.co.uk.

Potrivit surselor locale, femeia ar fi fost plasată în arest după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care critica infrastructura rutieră din Maroc și comportamentul unor șoferi, dar și unele acțiuni ale poliției rutiere.

Anchetatorii o suspectează de publicarea unui conținut considerat defăimător și ofensator la adresa cetățenilor și instituțiilor publice, inclusiv a forțelor de ordine.

Videoclipul, ulterior șters, a fost realizat în timpul unei vacanțe în Marrakech, una dintre cele mai populare destinații turistice din Maroc. În înregistrare, potrivit relatărilor, influencerița descria traficul ca fiind haotic și periculos, afirmând că a observat vehicule și mopede circulând fără măsuri de siguranță.

De asemenea, aceasta ar fi comparat situația cu Algeria și ar fi susținut că unele acțiuni ale poliției rutiere ar fi abuzive, acuzații care au generat reacții puternice în mediul online și, potrivit presei locale, au dus la o alertă la nivel național.

Naubelle, care are peste 20.000 de urmăritori pe TikTok, se află în continuare în custodia autorităților marocane. Până în acest moment, nu au fost comunicate public acuzații oficiale și nici informații privind o eventuală prezentare în fața instanței.

Cazul a atras atenția în mediul online și a readus în discuție riscurile juridice asociate publicării de conținut critic în timpul călătoriilor în străinătate, în contextul în care legislația privind exprimarea publică variază semnificativ de la o țară la alta.

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