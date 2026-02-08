Video „O iau cu 15, o dau cu 60”! Cum se lăuda Găină, fiul unui fost colonel DGIPI, cu prețul cocainei. „Ești number one!”

Alexandru Găină, fiul unui fost colonel DGIPI, a fost prins în flagrant în Ilfov, după o operațiune DIICOT care a durat luni întregi și a implicat ofițeri sub acoperire. Liderul rețelei internaționale de droguri negocia direct cu cartelurile din America Latină și Europa, aducând cocaină pe rute secrete în România. În tranzacțiile sale, Găină era apreciat de partenerii străini, care îl considerau „numărul unu”.

Operațiunea a fost pregătită luni de zile de polițiștii de la crimă organizată. Ofițeri sub acoperire au cumpărat droguri direct de la suspecți, fără ca aceștia să bănuiască vreo anchetă. Într-o astfel de tranzacție, investigatorul a achiziționat 3 grame de cocaină pentru 500 de euro.

Dialogul dintre dealer și Găină, interceptat de anchetatori, arată familiaritatea lor cu termenii codificați și confirmă reputația liderului, potrivit Observator.

Bărbat: Zice de… coca!

Alexandru Găină: Așa o iau eu… 15, 16.

Bărbat: Înseamnă că ești number one, ești.

Alexandru Găină: O dau pe 30, 35, 60, și tot e…

Bărbat: Ești number one!

Droguri din întreaga lume, ascunse în compartimente speciale

Drogurile ajungeau în România din Spania, Olanda, Cehia, Germania și America Latină. Stelian State negocia direct cu cartelurile și stabilea împreună cu partenerii internaționali rutele de transport.

Cantitățile mari erau depozitate în locuințele din Gruiu și Izvorani, iar uneori Găină transporta drogurile chiar cu autocarul.

Bărbat: La Snagov ce ai mai făcut?

Alexandru Găină: Hă?

Bărbat: La Snagov, ce ai mai făcut?

Alexandru Găină: La Izvorani, la Izvorani n-am mai făcut nimic. Am vrut să fac, să mai pun o cultură și…

Bărbat: Nu, ce ai mai făcut, adică, te-ai apucat de business-uri p-acolo?

Membrii grupării foloseau un limbaj codificat de teamă că ar putea fi interceptați:

Bărbat: Ce dealer ai?

Alex: Ce zici, mă?

Bărbat: De unde ai marfa?

Alex: Ce marfă mă, nebunule?

Bărbat: Prăjitura.

Alex: Eu?

Bărbat: Ca să nu spunem cocaina.

Joi, 5 februarie, anchetatorii DIICOT au oprit în trafic un autoturism condus de Alexandru Găină, care a refuzat să se conformeze semnalelor polițiștilor și a încercat să fugă, avariind mai multe autospeciale.

Ulterior, a fost imobilizat de forțele de ordine. În mașină au fost descoperite aproximativ 4 kilograme de cocaină și 8 kilograme de hașiș, pregătite pentru piață. Testele arătau că șoferul se afla sub influența substanțelor psihoactive.

Imediat după flagrant, DIICOT a dispus nouă percheziții domiciliare în București, Ilfov și Constanța. Ancheta a dus la ridicarea unor cantități suplimentare de droguri – aproximativ un kilogram de cocaină – precum și a unor sume de bani, cântare de mare precizie și documente relevante pentru cauză.

La data de 5 februarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală au dispus reținerea celor 3 persoane. Ulterior, au fost arestați preventiv.

Potrivit sursei citate, Alexandru Găină, fiul unui fost colonel DGIPI (Direcția Generală de Informații și Protecție Internă, fosta „Doi și-un sfert”), a fost implicat anterior în dosare de asasinat și viol, dar toate acuzațiile s-au încheiat cu achitarea sa.

În 1998, a fost asociat cu asasinarea omului de afaceri Mihai Ionescu, fost ginere al lui Constantin Dăscălescu, prim-ministrul României în perioada comunistă.

Anul trecut, instanța supremă a decis că nu există probe suficiente pentru a-l incrimina. Acum, însă, se află după gratii pentru implicarea în traficul internațional de droguri.