Două țări din UE iau măsuri pentru reducerea prețurilor combustibililor

Italia și Croația au anunțat luni că iau măsuri pentru reducerea prețurilor combustibililor, având în vedere că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, cotațiile au crescut cu 25% în câteva zile.

Guvernul croat a anunţat luni că va plafona preţul maxim de vânzare a combustibililor, începând de marţi şi pe parcursul următoarelor două săptămâni, la 1,50 euro pentru un litru de benzina Eurosuper şi la 1,55 euro pentru un litru de motorină, informează EFE.

Benzina Eurosuper, care are în prezent un preţ de 1,46 euro pe litru, va costa 1,50 euro începând de marţi, în timp ce, fără măsurile guvernamentale, ar fi costat 1,55 euro pe litru, a subliniat prim-ministrul Andrej Plenkovic.

Preţul motorinei Eurodiesel va creşte de la 1,48 euro pe litru în prezent, până la 1,55 euro pe litru, în timp ce, fără măsura anunţată luni, ar fi costat 1,72 euro pe litru.

Din cauza escaladării războiului din Orientul Mijlociu, cotaţiile petrolului au crescut cu peste 25% până în prezent. Anunţând această plafonare a preţului combustibililor, prim-ministrul croat a declarat că obiectivul său este acela de a asigura securitatea aprovizionării şi preţuri mai accesibile pentru cetăţenii şi întreprinderile croate.

Italia ia în considerare reducerea taxelor pe combustibili

Guvernul italian ia în considerare reducerea accizelor pe combustibili pe fondul unei creșteri accentuate a prețurilor la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat premierul Giorgia Meloni, potrivit Reuters.

Potrivit acesteia, autoritățile studiază posibilitatea utilizării așa-numitului mecanism „acciză mobilă”, care permite utilizarea veniturilor suplimentare din TVA rezultate din creșterea prețurilor cu amănuntul ale combustibililor pentru a reduce accizele la benzină și motorină.

„Activarea acestui mecanism a fost studiată de Ministerul Economiei timp de câteva zile”, a declarat Meloni într-un mesaj video.

În Italia, accizele reprezintă o parte semnificativă din prețul combustibilului la benzinărie. Spre deosebire de TVA, care se percepe ca procent din cost, accizele se percep ca sumă fixă pentru fiecare litru de combustibil.

Între timp, întreprinderile avertizează asupra consecințelor economice semnificative ale creșterii costurilor energiei pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Asociația de afaceri CGIA, care reprezintă artizanii și întreprinderile mici, estimează că costurile suplimentare cu energia pentru companiile italiene ar putea ajunge la aproape 10 miliarde de euro. Organizația de consumatori Unione Nazionale Consumatori a solicitat guvernului să reducă imediat accizele la combustibil cu 10%.

În același timp, asociația micilor transportatori Ruote Libere a avertizat că, dacă prețul combustibilului crește cu 37% pe litru, costurile suplimentare pentru un camion ar putea depăși 11 mii de euro pe an.

La rândul său, organizația fermierilor CIA a declarat că o creștere de 30-35% a prețului motorinei agricole ar putea duce la operarea fermierilor în pierdere, fără sprijinul autorităților naționale și al UE.