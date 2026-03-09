Adolescent de 17 ani, reținut pentru o crimă șocantă. I-a dat cu bâta în cap unui bătrân până l-a lăsat mort

Un tânăr de 17 ani a fost arestat preventiv, după ce într-o comună din județul Sibiu acesta și-a lovit victima cu bâta în cap și a abandonat-o în frig.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, procurorii au dispus sâmbătă reținerea tânărului acuzat de omor.

În noaptea de 6 spre 7 martie, tânărul și un bărbat de 73 de ani au avut un conflict spontan în localitatea Boian, județul Sibiu, în timp aceștia ce se aflau într-o zonă publică.

Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima de o bâtă și a lovit-o pe aceasta la nivelul capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei, potrivit Mediafax.

Victima a murit în cursul aceleiași nopți datorită leziunilor suferite și expunerii prelungite la frig.

În 8 martie, tânărul de 17 ani a fost arestat de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu pe o perioadă de 30 de zile.