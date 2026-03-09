Botoșăneanul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto şi-a ridicat premiul. Reţeta succesului: a jucat aceleaşi numere mai bine de 10 ani

Premiul cel mare la Loto 6/49, de aproape 4,5 milioane de euro, a fost revendicat de un bărbat de 50 de ani din Botoșani. Câștigătorul, care a dorit să rămână anonim, spune că a jucat aceleași numere timp de peste 10 ani.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Botoșani, este câștigătorul marelui premiu pus în joc la tragerea Loto 6/49 din data de 12 februarie 2026. Acesta și-a revendicat premiul luni, 9 martie, după ce biletul său s-a dovedit a fi singurul care conținea combinația câștigătoare.

Valoarea jackpotului câștigat se ridică la 22.948.891,68 de lei, adică aproximativ 4,5 milioane de euro, una dintre cele mai importante sume acordate în ultima perioadă la această categorie de joc.

Bărbatul devenit milionar a ales să nu își facă publică identitatea. În schimb, a transmis un mesaj scurt, dar motivant, pentru cei care continuă să își încerce norocul la loterie.

„Credeți, pentru că eu prin perseverență am reușit. Mult succes și tuturor reusită maximă”, a spus câștigătorul.

A jucat aceleași numere timp de peste 10 ani

Potrivit informațiilor oferite de Loteria Română, botoșăneanul lucrează în domeniul transporturilor și este un jucător consecvent. El a povestit că obișnuiește să participe la tragerile Loto 6/49 de mulți ani și că, de mai bine de un deceniu, completează pe bilete aceeași combinație de numere.

Numerele care i-au adus în cele din urmă marele premiu nu au fost alese pe baza unei strategii anume, ci la întâmplare, însă bărbatul a continuat să le joace constant, convins că, într-o zi, norocul îi va surâde.

De altfel, acesta a mărturisit că avea convingerea că va câștiga la un moment dat premiul cel mare și că intenționează să folosească o parte din suma obținută pentru investiții.

Biletul care i-a adus banii a fost achiziționat online, prin intermediul aplicației AmParcat.ro. Acesta a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, iar costul total a fost de 28 de lei.