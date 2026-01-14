search
David Popovici, pe acoperișul Europei. Sportivul român n-are egal pe continent în 2025

0
0
Publicat:

Sportivul român David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental, au anunțat, pe Facebook, European Aquatics și CS Dinamo București.

David Popovici n-are rival pe Bătrânul Continent FOTO EPA
David Popovici n-are rival pe Bătrânul Continent FOTO EPA

Popovici a obținut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 m liber și 200 m liber.

De asemenea, înotătorul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) și una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia). Popovici a stabilit un nou record european la 100 m liber, 46 sec 51/100, la numai 11/100 de recordul mondial.

Popovici a câștigat duelul pentru titlu cu multiplul campion olimpic francez Leon Marchand, laureatul din 2024.

Românul, care a împlinit 21 de ani pe 15 septembrie, a obținut 37,94% din voturi, Marchand primind 31,52%, după un sezon foarte bun și el, încununat cu un record mondial la 200 m mixt și cu titlul de cel mai bun înotător la Campionatele Mondiale de la Singapore. Marchand a cucerit aurul la Singapore la 200 și 400 m mixt, ajungând la șapte titluri mondiale individuale.

Podiumul anchetei European Aquatics a fost completat de maghiarul Hubert Kos, cu 16,57% din voturi. El a obținut anul trecut titlul mondial la 200 m spate, cu un nou record european (1:53.19), adăugând și un bronz la 200 m mixt. El a reușit și recorduri mondiale la 100 și 200 m spate în cursa pentru Cupa Mondială, pe care a câștigat-o cu un bilanț perfect.

Trofeul European Aquatics la feminin a fost acordat olandezei Marrit Steenbergen.

