Cei doi suspecți că l-au amenințat pe actorul Victor Rebengiuc cu violențe extreme au fost săltați de polițiștii din București, în urma unor percheziții domiciliare. După ce a anunţat că va participa, în decembrie 2024, înainte de anularea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, la o manifestare pentru a susţine calea pro-europeană a României, actorul a primit un mesaj în care i se spunea că „vede comunişti peste tot” şi că, dacă nu lasă pe toată lumea să voteze cu cine doreşte va fi atacat cu toporul.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale (SIC) Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus joi, 12 februarie 2026, în executare un mandat de percheziție domiciliară la adresa a doi suspecți, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de amenințare.

În urma perchezițiilor, cei doi au fost depistați, iar polițiștii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă relevante pentru cauză. Aceștia urmează să fie conduși la sediul Serviciului de Investigații Criminale Central pentru desfășurarea activităților procesuale ce se impun.

În decembrie 2024, actorul Victor Rebengiuc a primit amenințări cu moartea, după ce și-a anunțat participarea la o manifestație pro-democrație în Piața Universității și și-a exprimat public opțiunea de vot.

În timpul evenimentului, desfășurat în fața a mii de oameni și alături de soția sa, actrița Mariana Mihuț, Rebengiuc a povestit că a primit un mesaj prin care i se spunea că va fi lovit cu un topor la nivelul capului, fapt care i-a creat o stare de temere.

Potrivit anchetei, la data de 5 decembrie 2024, mesajul de amenințare a fost transmis prin intermediul mesageriei unei platforme de socializare de către un utilizator, conținând, printre altele, formulări extrem de violente: „Eşti un boşorog retardat, depașit nociv și bolnav de comunism, care vede comuniști peste tot. Are, n-are legatură, tot la comuniști ajungi. Lăsați-ne în pace, să votăm pe cine vrem sa votam și pe cine e normal sa votam, altfel băgăm toporul în capetele alea seci”.

Acțiunea poliției

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate joi, 12 februarie, cei doi suspecți au fost identificați, iar polițiștii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă, de interes pentru cauză. La finalizarea activităților, suspecții urmează să fie conduși la sediul Serviciului de Investigații Criminale Central pentru continuarea procedurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Autoritățile subliniază că efectuarea perchezițiilor domiciliare este un procedeu legal reglementat de Codul de procedură penală, menit să administreze probele necesare soluționării cauzei, și că principiul prezumției de nevinovăție se aplică în continuare.