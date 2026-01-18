David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani

Cel mai valoros înotător român al momentului a fost gazda competiției „Sprint with the Stars”, desfășurată la Complexul de Natație din Otopeni.

Manifestarea a atras peste 650 de sportivi și aproximativ 1.500 de spectatori, oferind publicului un adevărat spectacol sportiv. Pe lângă tinerii participanți, la start s-au aliniat și șapte înotători de top din circuitul internațional, Popovici fiind una dintre principalele atracții.

Evenimentul a avut și un moment inedit

David Popovici a pierdut un pariu chiar în proba sa favorită și trebuie acum să își respecte promisiunea.

În cele șapte curse în care a luat parte, campionul a ales să ofere copiilor bucuria victoriei, permițându-le să termine primii. Singura excepție a fost confruntarea cu partenerul său de antrenament, Alexandru, cu care a pus la bătaie un pariu simbolic de 50 de lei. Deși i-a oferit un mic avantaj la start, David nu a mai reușit să recupereze diferența, fiind învins surprinzător.

„Nu voia să facem pariu și eu am insistat. Acum trebuie să-i dau 50 lei!”

Alexandru, care nu avea mari așteptări înainte de cursă, a obținut astfel prima victorie împotriva lui Popovici, un rezultat care îi dă încredere și îl recomandă drept un tânăr cu perspective frumoase în natație. Pentru David Popovici, rămâne de achitat pariul, dar și satisfacția unui eveniment reușit, dedicat noii generații de înotători.

„Suntem colegi de antrenament. Am făcut un mic pariu. Am zis că fac tot posibilul să-l întrec, dar după șase finale… Am pariat pe 50 de lei. Nu voia să facem pariu și eu am insistat. Acum trebuie să îi dau 50 de lei!”, a dezvăluit David Popovici, conform prosport.ro.

Cei mai valoroși înotători, prezenți în Capitală

La competiția de la Otopeni au fost prezenți unii dintre cei mai valoroși înotători ai lumii, printre care David Popovici, campion olimpic și multiplu campion mondial și european, britanicul Adam Peaty, triplu campion olimpic și de opt ori campion mondial, Diogo Ribeiro din Portugalia, dublu campion mondial, Apostolos Christou din Grecia, vicecampion olimpic și triplu campion european, Angelina Köhler din Germania, campioană mondială, Roos Vanotterdijk din Belgia, dublă medaliată mondială și campioană europeană, Lauren Cox din Marea Britanie, medaliată la nivel mondial și european, și Veera Kivirinta din Finlanda, vicecampioană europeană.

Evenimentul a fost organizat sub conceptul „Sprint with the Stars”, creat inițial în Marea Britanie la inițiativa lui Adam Peaty și adus pentru prima dată în România.