Breaking O femeie de 30 de ani, de naționalitate străină, ucisă de o basculantă pe șoseaua București-Ploiești în timp ce traversa strada

Tragedie pe șoseaua București- Ploiești, pe sensul de intrare în Capitală. O femeie de 30 de ani, de naționalitate străină, și-a pierdut viața marți dimineață, după ce a fost surprinsă de o autobasculantă.

Incidentul groaznic s-a produs în jurul orei 3:35, iar intervenția echipajelor medicale nu a mai putut salva victima.

„Marți, în jurul orei 3:35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe șoseaua București – Ploiești. Din primele date, conducătorul unei autobasculante, în vârstă de 34 de ani, care se deplasa pe șoseaua București – Ploiești, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 107, a accidentat un pieton care se angajase în traversarea părții carosabile”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Traficul pe sensul de intrare în Capitală a fost restricționat pe durata cercetărilor, iar conducătorul autobasculantei a fost testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

„În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier”, se mai arată în comunicat.