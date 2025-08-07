Explicațiile unui preot despre slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu: „Nu există altă rânduială pentru președinte”

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi condus pe ultimul drum joi, 7 august 2025, zi declarată oficial doliu național. Un preot a explicat slujba religioasă de la înmormântarea lui Ion Iliescu, în contextul disputelor pe tema lipsei de credință a fostului șef de stat.

Ceremonia funerară cu onoruri de stat include o slujbă religioasă ortodoxă completă, oficiată la Biserica Palatului Cotroceni, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Slujba religioasă a început la ora 10:30 și este urmată de înmormântarea în Cimitirul Militar Ghencea III, în cadrul unei ceremonii private, în prezența familiei și a celor apropiați. Desfășurarea evenimentelor în timp real o puteți urmări aici.

În contextul dezbaterilor publice legate de presupusa lipsă de religiozitate a fostului președinte, un preot a explicat, sub protecția anonimatului, pentru publicația Libertatea, că Biserica Ortodoxă Română nu face diferențe liturgice între credincioși, indiferent de poziția socială, opțiunile politice sau religioase ale persoanei decedate.

„Slujba va fi ca la orice creștin. Nu există altă rânduială pentru președintele României”, a declarat preotul.

El a subliniat că doar în cazuri excepționale – precum sinuciderea, incinerarea voluntară, decesul unor prunci nebotezați sau al călugărilor – rânduiala liturgică se modifică. În cazul lui Ion Iliescu, care va fi înmormântat potrivit tradiției creștine, nu există nicio restricție religioasă.

„Biserica nu judecă, Biserica se roagă. Noi nu suntem puși acum să facem evaluări. Judecata lumească este dată judecătorilor, iar cea dumnezeiască, cerului. Noi trebuie să raportăm la faptul că a fost creștin în România, faptul că i se atribuie niște păcate, e o altă discuție”, a mai adăugat preotul.

Prezența unui episcop și a unui sobor de preoți reflectă respectul pentru demnitatea funcției publice pe care Ion Iliescu a deținut-o, nu o validare sau o judecată a convingerilor sale personale, explică preotul.

Tot legat de credința fostului președinte și religie, un aspect inedit a fost observat ieri de cei prezenți la catafalcul lui Ion Iliescu. Este vorba despre lipsa inscripției „INRI" de pe crucea așezată lângă sicriu. Pe cruce apar numele, prenumele, data nașterii și a morții lui Ion Iliescu, dar nu și tradiționalul „INRI".