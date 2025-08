Adrian Năstase publică un mesaj primit de la Ion Iliescu: „Noi, oamenii politici, avem o datorie față de viitorul României”

Adrian Năstase, prim-ministru în 2001-2004, în perioada celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Ion Iliescu, susține că fostul președinte „a luat cu el aproape un secol de istorie românească”. El a mai dezvăluit că îi datorează lui Ion Iliescu începutul carierei politice și a publicat un mesaj transmis de acesta.



„A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie românească. A fost un om de stat care a cultivat respectul bazat pe dialog. A știut să rezolve cu înțelepciune și cu echilibru multe din problemele complicatei tranziții prin care a trecut România după 1989. A știut să construiască echipe, a știut să stabilească alianțe dar, mai ales, a reușit să genereze consens pe marile provocări ale României post-decembriste. Din acest punct de vedere, Masă de la Snagov rămâne un grandios exemplu. Am lucrat împreună din 1990. Îi datorez intrarea mea în politică. I-am admirat calitățile politice dar și calitățile umane, pasiunea pentru cultură, capacitatea de a ascultă, capacitatea de a analiză. I-am admirat forță de a comunica direct cu oamenii simpli dar și prestanța la reuniuni internaționale. Ce mai adesea, am avut opinii asemănătoare Cred că în ultimii douăzeci de ani s-a simțit lipsa unei prezente mai consistente a să în viață publică. Probabil că mulți îl vor prețui mai mult după ce nu mai este.”, a scris Adrian Năstase, pe blogul său.

Adrian Năstase a publicat și o scrisoare pe care fostul președinte i l-a trimis, în 2004, la un mesaj:

„Stimate domnule Adrian Năstase, Răspund, așadar, afirmativ scrisorilor pe care mi le-ați adresat, din convingerea că noi, oamenii politici, avem o datorie față de viitorul României: aceea de a acționa astfel încât să răspundem permanent interesului național, să construim împreună binele public și o viață mai bună pentru toți românii. Acesta a fost și este angajamentul meu de viață, un act de conștiință de la care nu voi abdica niciodată”, este mesajul transmis de Ion Iliescu.

„Condoleanțe Doamnei Nina și să ne rămână în memorie Ion Iliescu că un Stâlp al Cetății”, a încheiat Adrian Năstase.