Scandal de corupție în Grecia: fraudă masivă cu bani europeni pentru terenuri „unde nici gândacii nu trăiesc”. Premierul blochează ancheta

Guvernul grec și miniștrii de la Atena, dar și alți oficiali de rang înalt sunt suspectați că au făcut parte dintr-un complot uriaș pentru a frauda milioane de euro în bani europeni, scrie Politico.

Frauda ar fi fost făcută prin subvenții pentru fermieri – în ciuda faptului că au fost declarați suspecți EPPO, e foarte posibil ca oficialii acuzați să scape de consecințe pentru că sunt apărați de premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, care blochează ancheta.

„Grecia nu are nevoie în 2025 de umflarea unui scandal, ci de adevăr. Căutăm o soluție definitivă la problemă”, a declarat liderul de la Atena într-un mesaj adresat parlamentului grec, o încercare de a-și justifica decizia, scrie Politico.

Ancheta procurorilor europeni arată dovezi concludente că după trei episoade în care a scăpat de falimentul de țară și după o criză financiară care a durat mai bine de un deceniu, Grecia încă nu a reușit să scape de corupția la nivel înalt.

EPPO a anchetat zeci de cazuri în care cetățeni greci au primit fonduri pe agricultură pentru terenuri pe care nu le dețineau nici în proprietate, nici în chirie, pentru muncă agricolă pe care nu au făcut-o. Astfel, fermierii reali au fost privați de fondurile care le-ar fi revenit.

Un dosar de 3.000 de pagini a fost trimis parlamentului grec, detaliind aceste fapte cu dovezi audio în care acuzații discută cum să evite controalele asupra plăților făcute de UE în așa fel încât profitul să fie maximizat.

Cel puțin cinci actuali și foști miniștri și alți zece parlamentari ar putea fi implicați, conform dovezilor.

Mesajul din conversațiile interceptate este clar – trebuie să ne plătim și protejăm oamenii, inspectorii din agențiile de stat care se ocupă de plățile UE trebuie dați afară, și procurorii care investighează trebuie împiedicați să-și facă treaba.

Guvernul Mitsotakis - datorită majorității pe care partidul său, Noua Democrație, o deține în Parlamentul, dar și unui artificiu juridic care permite doar parlamentului de la Atena să pună sub acuzare miniștri greci – a decis să nu ducă la bun sfârșit investigația.

Ajutoare ilegale

Dosarul EPPO descrie o „organizație infracțională” compusă din oficiali de la agenția greacă pentru distribuția subvențiilor europene, OPEKEPE, dar și beneficiari ai corupției, indivizi obișnuiți și parlamentari, care au primit ilegal subvenții agricole.

Într-o notă de 36 de pagini în limba engleză, EPPO acuză oficiali de la OPEKEPE și din ministerul agriculturii grec că, împreună cu afaceriști, „au acționat într-o formă organizată pentru a stabili un sistem lipsit de controale prin care să obțină sau să faciliteze obținerea ilegală de fonduri”.

„Nivelul la care ajunsese schema și prejudiciul total făcut Uniunii Europene nu a fost evaluat complet încă. Totuși, chiar și ala, la momentul în care ne aflăm în anchetă, este rezonabil să asumăm că schema este un la scară largă”.

Ca urmare a acestei anchete, Comisia a cerut deja Greciei să renunțe la 400 de milioane de euro în fonduri, aproape o cincime dintre plățile directe pe care urma să le primească anul viitor.

EPPO spune că doi foști miniștri ai agriculturii, Lefteris Avgenakis și Makis Voridis, ar trebuie investigați în continuare pentru fapte de corupție cu bani europeni. Ambii își susțin nevinovăția.

Conform dosarului, președintele de atunci al OPEKEPE, Grigoris Varras, i-a explicat situația terenurilor agricole false lui Voridis în 2020. A fost obligat, atunci, să-și dea demisia din funcția de ministru. Acesta din urmă a rămas în guvern până în iunie anul acesta, când a demisionat, în urma publicării raportului.

Într-o conversație de pe 24 septembrie 2021, un alt fost președinte al OPEKEPE, Dimitris Melas, povestea cum terenurile agricole pentru care primeau bani europeni erau atât de izolate și de stâncoase încât „ar fi putut foarte bine să fie și pe malurile Normandiei” unde „agricultura nu doar că e imposibil, dar nici măcar gândacii de bucătărie nu supraviețuiesc”. Melas continuă spunând că 800 de alți „beneficiari” au făcut astfel de cereri pentru bani europeni.

Melas neagă, însă, acuzațiile. El este, în prezent, judecat pentru obținere ilegală de documente oficiale și pentru abuz în serviciu.

Un alt șef al OPEKEPE, Evangelos Simandrakos, a încerca să blocheze plăți suspecte din bani europeni, spunând că ele trebuie investigate mai bine. A fost dat afară de Avgenakis, pe atunci ministru al agriculturii.

În 2023, Simandrakos explica într-o notă trimisă premierului de ce a decis să blocheze 9.000 de plăți – a avertizat că OPEKEPE este deja sub investigație și că organizația ar putea să-și piardă acreditarea de la Comisie. Presiunile din partea lui Avgenakis au continuat în forță.

El a refuzat să demisioneze, după care le-a explicat miniștrilor și prim-ministrului situația și a spus că aceștia i-au susținut decizia. Câteva săptămâni mai târziu, aceleași personaje i-au cerut demisia.

„N-am mai putut rezista presiunii politice și mi-am depus demisia. Am fost forțat să plec din organizație”, a declarat Simandrakos în mărturia sa la EPPO.

Oficialii greci scapă de proces

Dosarul EPPO a fost trimis parlamentului grec pentru că legea elenă prevede că singurul organism abilitat să investigheze și să trimită dosare în justiție pentru miniștri este Parlamentul Greciei.

Astfel, partidul din care provin acești miniștri îi apără și blochează orice încercare de a-i trimite în judecată. Pentru a nu părea, însă, că nu se acționează deloc, Noua Democrație a votat crearea unei comisii de anchete pentru a urmări istoria gestionării terenurilor agricole din 1998 până în 2025.

EPPO scrie în dosarul său că faptele fostului ministru Voridis se vor prescrie începând din luna octombrie.

Adonis Georgiadis, unul dinte oficialii din guvernul grec, argumentează că EPPO nu are jurisdicția pentru a-i trimite în judecată pe Voridis sau Avgenakis. Conform acestuia, Parchetul European nu poate decât să sugereze parlamentului să-i investigheze.

Șeful principalului partid de opoziție din Grecia, Pasok, Nikos Androulakis spune că poziția oficială a guvernului vizavi de scandal „insultă inteligența poporului grec, care va fi obligat să plătească amenda”.