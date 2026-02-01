search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Video Cum voiau trei migranți din Iran, Maroc și Turcia să ajungă în țări din vestul Europei, cu ajutorul unui român. Au fost prinși la Calafat

0
0
Publicat:

Trei migranți din Iran, Maroc și Turcia care voiau să ajungă ilegal în vestul Europei au fost prinşi duminică, 30 ianuarie, la Calafat, într-o maşină condusă de un român, pe care îl plăteau pentru a-i transporta la destinaţie.

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu autoritățile de frontieră bulgare, au depistat, în urma unui control efectuat în zona de competență, mai mulți cetățeni străini implicați în migrație ilegală.

„Pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a Podului Calafat-Vidin, o echipă comună de control, formată din polițiști de frontieră români și bulgari, a oprit pentru verificări un autovehicul care se deplasa din direcția Bulgaria către România.Autovehiculul era condus de un cetățean român, iar în interior se mai aflau patru persoane, dintre care un cetățean român și trei cetățeni străini, respectiv din Iran, Turcia și Maroc”, a transmis, luni, Poliția de frontieră.

În urma verificărilor, s-a constatat că cetățenii străini dețineau documente pentru solicitanți de azil eliberate de autoritățile bulgare.

Migranții au fost preluați de către autoritățile bulgare. FOTO Poliția de Frontieră
Migranții au fost preluați de către autoritățile bulgare. FOTO Poliția de Frontieră

Polițiștii de frontieră au stabilit că cetățeanul român ar fi fost implicat în transportarea cetățenilor străini către state din vestul Europei, în schimbul unor sume de bani primite sau promise.

În baza Planului Comun de Acțiune încheiat între Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, cetățenii străini au fost preluați de către autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor.

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii”, a mai precizat Poliția de Frontieră.

Craiova

